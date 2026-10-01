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45萬股民注意！00929連四次配0.38元 今年績效勇奪高股息ETF第一

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
投資人熟悉的月配股票型ETF始祖「復華台灣科技優息（00929）」不僅今年以來績效居高股息ETF之冠，配息也持續維持高檔。 示意圖／AI生成
投資人熟悉的月配股票型ETF始祖「復華台灣科技優息（00929）」不僅今年以來績效居高股息ETF之冠，配息也持續維持高檔。 示意圖／AI生成

投資人熟悉的月配股票型ETF始祖「復華台灣科技優息（00929）」不僅今年以來績效高股息ETF之冠，配息也持續維持高檔。00929最新一波配息結果出爐，每單位再度公告將配發0.38元，已連續四次維持0.38元，滿足投資人對每月穩定現金流的期待。

更值得注意的是，00929今年不只「配得好」，績效表現同樣突出。統計今年以來高股息ETF含息報酬，00929持續位居第一名，形成「績效第一、配息連四次0.38元」的雙重亮點。根據公開統計，截至8月底，00929今年以來含息報酬率逾76.6%，在23檔高股息ETF中居冠，領先其他高股息ETF。

回顧00929今年配息走勢，可以說是一路向上。每單位配息在7月大幅提高至0.38元，此後一路維持0.38元水準，最新一次再度配發0.38元，以10月1日收盤價29.59元計算，年化配息率高達15.4%。

00929今年績效突出的重要關鍵之一，在於追蹤的「特選台灣科技優息指數」完成編製規則調整後，提高對企業獲利能力與科技產業趨勢的掌握度。在今年AI、半導體及電子族群扮演台股多頭主力的環境下，讓00929除了股息收益外，更有機會參與科技產業成長行情。

展望後市，AI、高效能運算、先進製程等長期趨勢仍是台灣科技產業重要成長動能，不過台股位處相對高檔，短線震盪難免。對重視現金流的投資人而言，除了觀察每月配息水準，也應將ETF淨值成長及含息總報酬一併納入考量，才能更完整評估投資成果。

00929除息日預計在10月21日，最後買進日落在10月20日，本次配息發放日預計為11月16日，欲參與本次除息行情之投資人，請於最後買進日前伺機進場布局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

高股息 ETF 績效

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