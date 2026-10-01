0056、00919、00878不用糾結？分析師：沒特殊偏好就選看得順眼的

針對高股息ETF三大熱門標的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）究竟該如何挑選，資深分析師許博傑在財經節目中指出，若從三年長期績效來看，三檔標的表現其實差異不大，投資人核心應從前十大成分股的產業結構偏好著手。

許博傑分析，攤開三檔ETF的持股名單：

許博傑分析0056績效緊咬大盤關鍵，在於掌握金融、長榮走勢，並於6月換股納入南亞與記憶體族群。

金融股都佔有相當比重，但細部布局各有側重：若偏好高比例金融股的投資人，00919是相對合適的選擇 若希望持股包含較多聯發科、聯電、廣達、華碩等電子權值，或是含有記憶體族群，則可挑選0056 若是看重聯電與聯發科等成熟電子標的，則可考慮00878

許博傑進一步說明，雖然ETF約每半年會進行一次換股審查，但持股基本架構在未來半年內相對明朗，投資人只要定期檢視成分變化即可。

若投資人擔心0056採用預測未來一年的現金股利選股機制，可能在週期循環高點選入特定景氣循環股，亦可將挑選範圍縮小至00878與00919之間評估；其中特別偏好高金融股配置者，則以00919為優先。

許博傑直言，由於三者整體持股重疊度高、大同小異，若沒有特殊的族群偏好，選自己看得順眼或代號吉利的標的即可。

三大高股息前10大成分股對比，00919重押金融股，0056與00878則各擁記憶體、長榮與聯發科等電子權值股。

但他同時提醒，當前市場主流資金與長線趨勢仍以AI為主導，高股息ETF在投資組合中的配置比重必須妥善拿捏，避免在市場強攻主流族群時陷入資產動能落後的窘境；操作上仍建議採定期定額、分批布局，並適時獲利調節以落袋為安。

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