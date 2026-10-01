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0056預估配息1.72元！10月22日除息 今年含息報酬率66.5％
擁有166萬受益人的元大高股息（0056）2026年第四季配息出爐，每股配發1.72元，以今（1）日收盤價56.85元估算，單次配息率約3.03%，年化配息率約12.1%。0056預計10月20日第二階段公告確定配息金額，10月22日除息，想參與本次配息的投資人，最晚須在10月21日前買進並持有，配息則將於11月11日入帳。
台股近年受惠AI需求強勁成長，帶動上市櫃企業獲利、股價雙成長。據證交所資料，0056於9月18日規模突破8,000億元大關，成為首檔規模達到8,000億元的高股息ETF。同時根據投信投顧公會8月底資料統計，0056定期定額戶數達33.8萬戶、扣款金額24億元，均續創歷史新高。
0056研究團隊指出，目前台股結構良好，包括電子股、金融股皆因AI趨勢展現強勁動能。0056採「未來一年預測現金股利殖利率」選股，挑選預期兼具獲利成長與配息能力的標的；截至8月底，半導體、電腦與周邊設備合計占比41.2%，金融保險占25.7%，持續挹注0056成長型選股在目前行情的優勢。
據理柏資訊統計至9月底，0056今年以來含息報酬率為66.5%，高於高股息ETF平均的52.9%；拉長時間觀察至近1年、近2年及近3年，績效也都優於同類型平均。
元大投信提醒，參加ETF配息仍須留意，配息率並不等同投資報酬率。ETF所領到的企業股利會計入每日淨值，無論是否配出均屬投資人權益，除息時則會將配息金額自淨值扣除，因此也應一併留意淨值變動。此外，不宜僅以單次配息金額推估ETF未來配息，仍應搭配長期配息紀錄評估配息能力。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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