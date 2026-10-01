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10月配息戰火激烈！高股息ETF 0056配息出爐 預估配1.72元再創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
10月ETF配息戰火激烈，檔檔比拚配息力。 示意圖／AI生成
10月ETF配息戰火激烈，檔檔比拚配息力。 示意圖／AI生成

10月ETF配息戰火激烈，檔檔比拚配息力，其中，高股息ETF的最大一檔-元大高股息（0056）1日公告每受益權單位配息金額為1.72元，以今日收盤價56.85元換算，單季配息殖利率為3.02%，實際配息金額將在10月20日公告，並在10月22日除息，想參與配息的投資人，最晚在10月21日前買進並持有，領息日在11月11日。

元大高股息本季度擬配發1.72元，金額再度刷新改季配以來的單季新高水準，換算單季殖利率也再度突破3%，預估今年來配息金額為4.936元、預估今年來配息殖利率為10.3%。

元大投信提醒，參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 高股息 配息 元大

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