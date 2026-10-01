00878股價35元還能存？他4年買到51張、領息20萬：別一直等最低點

＊原文發文時間為9月30日

漲破「35元的00878」還可以買嗎？

我從2023年開始，每個月月底都會固定買下1張國泰永續高股息（00878），等到每年第一個月再把前一年的所有股息通通再投入，截至目前為止已經成功存下「51張00878」，領到「20萬0100元的現金股利」，帳面獲利「82萬6225元」。

2023年，第一次定期定股扣款00878的時候，市場價格是17.11元，2026年9月份，定期定股扣款的市場價格已經來到35.06元，短短四年時間價格已經成功翻了一倍，更別說還有領到手上的現金股利沒有計算進去。

35元的00878還可以買嗎？我可以分享自己的投資經驗給大家當作參考！我在2022年開始存股的時候，市場正在不斷經歷下跌，大家每天都在問說：「什麼時候是最低點？現在可以進場了嗎？」，然後等到2026年市場大漲，大家每天又問說：「什麼時候是最高點？現在還可以進場嗎？」，你會發現，通常問這些問題的都是同一群人，因為不管市場上漲或是下跌，這些人都沒有找到自己願意買進的理由。

股市投資本來就是有賺有賠，如果你想要找到短期也能非贏不可的方法，那你只能一直等待一直空手看戲，因為這個世界上短期也能夠讓你必勝的方法並不存在，但是如果你願意承擔風險，在低點的時候建倉、在高點的時候繼續累積股數累積張數，等到下次市場再次創下新高的時候，你才有機會參與股市的長期向上成長。

網路上都說：「最好開始的投資時間是10年前，其次是現在」，如果你總是空手看戲，看了10幾20年，不斷錯過台灣一次又一次的經濟成長，那你或許應該考慮看看，找個自己適合且穩健的投資商品，長期持有嘗試看看，善用時間複利累積資產。

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