00406A不只收權利金！20％買權搭20％台指期…破解「大漲少賺」問題

針對市場熱議的主動中信台灣收益（00406A），中信投信基金經理人張書廷在廣播節目中深入解析其運作架構。

他指出，00406A規模已突破500億元大關，位列亞洲第五大掩護性買權（Covered Call）ETF，核心特色在於結合權利金收益與台指期貨策略，打破市場對掩護性買權「少賺大行情」的傳統刻板印象。

張書廷表示，00406A的策略亮點與運作機制主要可歸納為以下重點：

純權利金支撐穩定配息

00406A近三次配息從0.128元提升至0.138元，換算年化配息率突破16%。

不同於傳統ETF依賴除權息旺季的股利或資本利得，00406A的配息來源主要由賣出買權（Call）所收取的權利金支撐，全年沒有淡旺季之分，在缺乏股息或市場震盪缺乏資本利得時，能提供每月高度平穩的現金流。

空方防守與波動緩衝

賣出買權本質上偏向保守操作。當市場遇上下跌或劇烈波動時，收取的權利金能發揮「緩衝墊」效果，有效緩和基金淨值受大盤下跌的衝擊程度。

克服傳統缺點 搭配台指期追漲幅

傳統掩護性買權最大的痛點在於需繳交保證金，且股票大漲時會吃不到行情。

00406A將賣出買權比重抓在約20%，同時在投資組合中配置約20%的多方台指期貨；透過「空方20%與多方20%」的對沖設計，既能穩定收權利金，又能在股市大漲時補足漲幅。

嚴選高成長個股創造Alpha

其餘資金則回歸主動選股，依據外銷訂單指標挑選對的產業，鎖定具備每年「股利成長」動能的好公司（反映獲利成長本質），並搭配動能與獲利指標在合理價位切入，藉由選股能力額外創造超額報酬。

張書廷總結，00406A定名為「收益成長」，正是著眼於其兼顧現金流收益與資本成長空間的獨特設計，適合想領取高配息又不想完全錯失市場長期多頭行情的投資人。

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