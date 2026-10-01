前三季台股掛牌原型 ETF 績效榜揭曉 七檔含息報酬翻倍

台股今年在AI浪潮帶動下持續改寫新高，前三季ETF績效排行榜也正式出爐。根據CMoney統計，今年以來台股掛牌的原型ETF含息報酬前20強幾乎成為科技股天下，其中更有七檔含息報酬突破100%。其中，中信關鍵半導體（00891）以107.66%含息報酬排名第五，展現成長型ETF在多頭行情中的爆發力。

觀察前三季ETF績效榜，AI與半導體無疑是今年最強主旋律。前十強中大量集中於半導體、IC設計及科技相關ETF，00891不僅今年以來含息報酬達107.66%，近一月、近三月及近六月報酬亦分別達7.36%、8.49%及66.69%，顯示隨著AI投資熱潮持續向供應鏈擴散，台灣半導體產業的成長動能也逐步反映在ETF績效上。

進入第4季，台股多頭氣勢仍未歇。今（1）日早盤加權指數一度上漲逾240點、最高來到48,181點，再度站上48,000點大關，台積電（2330）盤中最高來到2,500元；盤面資金持續於科技族群輪動，被動元件及矽晶圓等電子次產業亦有表現。儘管指數位處歷史相對高檔，市場對具備基本面及AI成長題材的科技股仍維持高度關注。

00891經理人張圭慧表示，前三季ETF績效排名其實反映今年台股相當鮮明的產業趨勢，領先族群高度集中於半導體、IC設計與科技產業，背後最大推力仍來自全球AI基礎建設投資。AI需求已由最初的GPU與伺服器，逐步延伸至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL及電力等環節，而台灣具備全球少數完整的半導體與AI硬體供應鏈，因此在全球AI資本支出循環中仍扮演關鍵角色。

張圭慧指出，AI投資並非單一年度題材，從全球大型雲端服務商資本支出規劃觀察，AI基礎建設仍處於擴張階段。隨著AI模型規模與推論需求持續提升，晶片運算能力、先進製程與封裝規格同步升級，也帶動相關設備、材料及零組件需求。對台灣半導體產業而言，未來成長機會有望由少數AI龍頭逐步擴散至更完整的供應鏈。

不過，在台股前三季已累積可觀漲幅後，第4季投資難度也將隨之提高。張圭慧表示，短線仍須留意美國利率政策、美債殖利率、國際政經消息，以及高檔籌碼調整所帶來的波動；尤其當市場評價快速墊高後，企業獲利能否跟上股價表現，將成為下一階段行情能否延續的重要關鍵。

隨著上市櫃公司9月營收、台積電法說及美國大型科技企業財報陸續登場，市場焦點可望重新回到企業基本面。若AI需求、資本支出及企業獲利成長趨勢持續獲得驗證，半導體產業中長期成長方向仍值得關注。今日台股雖在48,000點附近震盪，但台積電仍維持高檔，資金亦持續於半導體相關次產業輪動，顯示市場並非全面撤離科技股，而是逐漸由普漲行情轉向基本面與業績篩選。

張圭慧表示，對一般投資人而言，半導體產業專業分工細緻，個別公司也可能因產品世代、客戶訂單與評價變化出現較大波動，透過半導體主題ETF一次布局晶圓代工、IC設計、先進封裝及相關半導體供應鏈，可望降低單押個股的風險。

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