政院推債券ETF 2036年底免證交稅 拚年底前完成修法

台灣指數型股票基金（ETF）去年起進入新時代，考量主動式債券ETF陸續掛牌上市，加上被動式債券ETF免徵證交稅優惠將屆滿，行政院會今日通過相關修法，債券ETF至2036年底免徵證交稅，並刪除被動式債券ETF投資標的限制，改由目的事業主管機關依權責控管。

此修法已被財政部列為立法院本會期優先法案，盼於今年底前完成修法。

財政部今日赴行政院會報告「證券交易稅條例」第2條之1修正草案，將函請立法院審議。考量活絡債券市場及債券交易所交易基金市場，修法重點在於延長債券ETF優惠期限10年，即2036年底，原先舊法僅有被動式債券ETF，修法後將主動式債券ETF納入停徵範圍。

隨著主動式債券ETF產品掛牌，相關條文也有調整。根據草案，原本限制槓桿型及反向型的被動式債券ETF不適用免徵證交稅優惠，修正為槓桿型、反向型的被動式債券ETF與主動式債券ETF不適用免徵證交稅優惠。

此外，為因應商品創新與市場實務發展需要，草案刪除被動式債券ETF限於投資國內外政府公債、普通公司債、金融債券、債券附條件交易、銀行存款、債券期貨交易等規定，回歸由目的事業主管機關依權責控管。

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