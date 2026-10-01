00891今年含息報酬破100％！前三季衝107.66％ 00894、00928也進前20強
台股今年在AI浪潮帶動下持續改寫新高，前三季ETF績效排行榜也正式出爐。根據CMoney統計，今年以來台股掛牌的原型ETF含息報酬前20強幾乎成為科技股天下，其中更有7檔含息報酬突破100%。中國信託投信旗下則有3檔ETF挺進前20強，與兆豐投信並列最多。其中，中信關鍵半導體（00891）以107.66%含息報酬排名第5，中信小資高價30（00894）、中信上櫃ESG 30（00928）亦分別以90.14%、82.80%進榜，展現成長型ETF在多頭行情中的爆發力。
觀察前三季ETF績效榜，AI與半導體無疑是今年最強主旋律。前20強中大量集中於半導體、IC設計及科技相關ETF，00891不僅今年以來含息報酬達107.66%，近一月、近三月及近六月報酬亦分別達7.36%、8.49%及66.69%，顯示隨著AI投資熱潮持續向供應鏈擴散，台灣半導體產業的成長動能也逐步反映在ETF績效上。
進入第四季，台股多頭氣勢仍未歇。今（1）日早盤加權指數一度上漲逾240點、最高來到48,181點，再度站上48,000點大關，台積電盤中最高來到2,500元；盤面資金持續於科技族群輪動，被動元件及矽晶圓等電子次產業亦有表現。儘管指數位處歷史相對高檔，市場對具備基本面及AI成長題材的科技股仍維持高度關注。
00891經理人張圭慧表示，前三季ETF績效排名其實反映今年台股相當鮮明的產業趨勢，領先族群高度集中於半導體、IC設計與科技產業，背後最大推力仍來自全球AI基礎建設投資。AI需求已由最初的GPU與伺服器，逐步延伸至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL及電力等環節，而台灣具備全球少數完整的半導體與AI硬體供應鏈，因此在全球AI資本支出循環中仍扮演關鍵角色。
張圭慧指出，AI投資並非單一年度題材，從全球大型雲端服務商資本支出規劃觀察，AI基礎建設仍處於擴張階段。隨著AI模型規模與推論需求持續提升，晶片運算能力、先進製程與封裝規格同步升級，也帶動相關設備、材料及零組件需求。對台灣半導體產業而言，未來成長機會有望由少數AI龍頭逐步擴散至更完整的供應鏈。
不過，在台股前三季已累積可觀漲幅後，第四季投資難度也將隨之提高。張圭慧表示，短線仍須留意美國利率政策、美債殖利率、國際政經消息，以及高檔籌碼調整所帶來的波動；尤其當市場評價快速墊高後，企業獲利能否跟上股價表現，將成為下一階段行情能否延續的重要關鍵。
隨著上市櫃公司9月營收、台積電法說及美國大型科技企業財報陸續登場，市場焦點可望重新回到企業基本面。若AI需求、資本支出及企業獲利成長趨勢持續獲得驗證，半導體產業中長期成長方向仍值得關注。今日台股雖在48,000點附近震盪，但台積電仍維持高檔，資金亦持續於半導體相關次產業輪動，顯示市場並非全面撤離科技股，而是逐漸由普漲行情轉向基本面與業績篩選。
張圭慧表示，對一般投資人而言，半導體產業專業分工細緻，個別公司也可能因產品世代、客戶訂單與評價變化出現較大波動，透過半導體主題ETF一次布局晶圓代工、IC設計、先進封裝及相關半導體供應鏈，可望降低單押個股的風險。
2026年前三季台股掛牌原型ETF含息報酬率前20名
|股票代號
|股票名稱
|近一月
報酬率(%)
|近三月
報酬率(%)
|近六月
報酬率(%)
|今年以來
報酬率(%)
|00913
|兆豐台灣晶圓製造
|8.58
|2.75
|77.98
|124.89
|00735
|國泰台韓科技
|4.12
|-1.62
|66.71
|114.64
|00947
|台新臺灣IC設計
|5.52
|5.35
|70.55
|114.23
|00935
|野村臺灣新科技50
|6.47
|5.75
|64.07
|111.68
|00891
|中信關鍵半導體
|7.36
|8.49
|66.69
|107.66
|00892
|富邦台灣半導體
|6.59
|5.18
|54.14
|107.16
|00927
|群益半導體收益
|6.48
|2.64
|73.98
|101.59
|00888
|永豐台灣ESG
|6.64
|0.87
|79.04
|97.68
|00904
|台新臺灣半導體30
|5.48
|4.36
|56.74
|96.88
|00690
|兆豐藍籌30
|4.39
|7.21
|62.82
|94.82
|00728
|第一金工業30
|1.93
|11.34
|59.55
|93.77
|00981A
|主動統一台股增長
|2.89
|3.82
|52.36
|91.41
|00901
|永豐智能車供應鏈
|4.91
|1.86
|71.19
|90.45
|00894
|中信小資高價30
|4.95
|9.69
|52.39
|90.14
|00911
|兆豐洲際半導體
|12.14
|-8.15
|73.30
|88.27
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|3.27
|6.82
|52.85
|85.84
|00992A
|主動群益科技創新
|-0.21
|7.84
|42.59
|84.50
|00928
|中信上櫃ESG 30
|0.09
|-0.35
|46.43
|82.80
|009804
|聯邦台精彩50
|4.51
|9.38
|60.12
|81.28
|009802
|富邦旗艦50
|2.82
|8.64
|59.98
|81.20
|資料來源：CMoney，2026/9/30
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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