00891今年含息報酬破100％！前三季衝107.66％ 00894、00928也進前20強

台股今年在AI浪潮帶動下持續改寫新高，前三季ETF績效排行榜也正式出爐。根據CMoney統計，今年以來台股掛牌的原型ETF含息報酬前20強幾乎成為科技股天下，其中更有7檔含息報酬突破100%。中國信託投信旗下則有3檔ETF挺進前20強，與兆豐投信並列最多。其中，中信關鍵半導體（00891）以107.66%含息報酬排名第5，中信小資高價30（00894）、中信上櫃ESG 30（00928）亦分別以90.14%、82.80%進榜，展現成長型ETF在多頭行情中的爆發力。

觀察前三季ETF績效榜，AI與半導體無疑是今年最強主旋律。前20強中大量集中於半導體、IC設計及科技相關ETF，00891不僅今年以來含息報酬達107.66%，近一月、近三月及近六月報酬亦分別達7.36%、8.49%及66.69%，顯示隨著AI投資熱潮持續向供應鏈擴散，台灣半導體產業的成長動能也逐步反映在ETF績效上。

進入第四季，台股多頭氣勢仍未歇。今（1）日早盤加權指數一度上漲逾240點、最高來到48,181點，再度站上48,000點大關，台積電盤中最高來到2,500元；盤面資金持續於科技族群輪動，被動元件及矽晶圓等電子次產業亦有表現。儘管指數位處歷史相對高檔，市場對具備基本面及AI成長題材的科技股仍維持高度關注。

00891經理人張圭慧表示，前三季ETF績效排名其實反映今年台股相當鮮明的產業趨勢，領先族群高度集中於半導體、IC設計與科技產業，背後最大推力仍來自全球AI基礎建設投資。AI需求已由最初的GPU與伺服器，逐步延伸至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL及電力等環節，而台灣具備全球少數完整的半導體與AI硬體供應鏈，因此在全球AI資本支出循環中仍扮演關鍵角色。

張圭慧指出，AI投資並非單一年度題材，從全球大型雲端服務商資本支出規劃觀察，AI基礎建設仍處於擴張階段。隨著AI模型規模與推論需求持續提升，晶片運算能力、先進製程與封裝規格同步升級，也帶動相關設備、材料及零組件需求。對台灣半導體產業而言，未來成長機會有望由少數AI龍頭逐步擴散至更完整的供應鏈。

不過，在台股前三季已累積可觀漲幅後，第四季投資難度也將隨之提高。張圭慧表示，短線仍須留意美國利率政策、美債殖利率、國際政經消息，以及高檔籌碼調整所帶來的波動；尤其當市場評價快速墊高後，企業獲利能否跟上股價表現，將成為下一階段行情能否延續的重要關鍵。

隨著上市櫃公司9月營收、台積電法說及美國大型科技企業財報陸續登場，市場焦點可望重新回到企業基本面。若AI需求、資本支出及企業獲利成長趨勢持續獲得驗證，半導體產業中長期成長方向仍值得關注。今日台股雖在48,000點附近震盪，但台積電仍維持高檔，資金亦持續於半導體相關次產業輪動，顯示市場並非全面撤離科技股，而是逐漸由普漲行情轉向基本面與業績篩選。

張圭慧表示，對一般投資人而言，半導體產業專業分工細緻，個別公司也可能因產品世代、客戶訂單與評價變化出現較大波動，透過半導體主題ETF一次布局晶圓代工、IC設計、先進封裝及相關半導體供應鏈，可望降低單押個股的風險。

2026年前三季台股掛牌原型ETF含息報酬率前20名

股票代號 股票名稱 近一月

報酬率(%) 近三月

報酬率(%) 近六月

報酬率(%) 今年以來

報酬率(%) 00913 兆豐台灣晶圓製造 8.58 2.75 77.98 124.89 00735 國泰台韓科技 4.12 -1.62 66.71 114.64 00947 台新臺灣IC設計 5.52 5.35 70.55 114.23 00935 野村臺灣新科技50 6.47 5.75 64.07 111.68 00891 中信關鍵半導體 7.36 8.49 66.69 107.66 00892 富邦台灣半導體 6.59 5.18 54.14 107.16 00927 群益半導體收益 6.48 2.64 73.98 101.59 00888 永豐台灣ESG 6.64 0.87 79.04 97.68 00904 台新臺灣半導體30 5.48 4.36 56.74 96.88 00690 兆豐藍籌30 4.39 7.21 62.82 94.82 00728 第一金工業30 1.93 11.34 59.55 93.77 00981A 主動統一台股增長 2.89 3.82 52.36 91.41 00901 永豐智能車供應鏈 4.91 1.86 71.19 90.45 00894 中信小資高價30 4.95 9.69 52.39 90.14 00911 兆豐洲際半導體 12.14 -8.15 73.30 88.27 00881 國泰台灣科技龍頭 3.27 6.82 52.85 85.84 00992A 主動群益科技創新 -0.21 7.84 42.59 84.50 00928 中信上櫃ESG 30 0.09 -0.35 46.43 82.80 009804 聯邦台精彩50 4.51 9.38 60.12 81.28 009802 富邦旗艦50 2.82 8.64 59.98 81.20 資料來源：CMoney，2026/9/30

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