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00891今年含息報酬破100％！前三季衝107.66％ 00894、00928也進前20強

聯合新聞網／ 綜合報導
00891、00894及00928挺進台股原型ETF含息報酬前20強，今年以來分別達107.66%、90.14%及82.80%。記者許正宏／攝影
00891、00894及00928挺進台股原型ETF含息報酬前20強，今年以來分別達107.66%、90.14%及82.80%。記者許正宏／攝影

台股今年在AI浪潮帶動下持續改寫新高，前三季ETF績效排行榜也正式出爐。根據CMoney統計，今年以來台股掛牌的原型ETF含息報酬前20強幾乎成為科技股天下，其中更有7檔含息報酬突破100%。中國信託投信旗下則有3檔ETF挺進前20強，與兆豐投信並列最多。其中，中信關鍵半導體（00891）以107.66%含息報酬排名第5，中信小資高價30（00894）、中信上櫃ESG 30（00928）亦分別以90.14%、82.80%進榜，展現成長型ETF在多頭行情中的爆發力。

觀察前三季ETF績效榜，AI與半導體無疑是今年最強主旋律。前20強中大量集中於半導體、IC設計及科技相關ETF，00891不僅今年以來含息報酬達107.66%，近一月、近三月及近六月報酬亦分別達7.36%、8.49%及66.69%，顯示隨著AI投資熱潮持續向供應鏈擴散，台灣半導體產業的成長動能也逐步反映在ETF績效上。

進入第四季，台股多頭氣勢仍未歇。今（1）日早盤加權指數一度上漲逾240點、最高來到48,181點，再度站上48,000點大關，台積電盤中最高來到2,500元；盤面資金持續於科技族群輪動，被動元件及矽晶圓等電子次產業亦有表現。儘管指數位處歷史相對高檔，市場對具備基本面及AI成長題材的科技股仍維持高度關注。

00891經理人張圭慧表示，前三季ETF績效排名其實反映今年台股相當鮮明的產業趨勢，領先族群高度集中於半導體、IC設計與科技產業，背後最大推力仍來自全球AI基礎建設投資。AI需求已由最初的GPU與伺服器，逐步延伸至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL及電力等環節，而台灣具備全球少數完整的半導體與AI硬體供應鏈，因此在全球AI資本支出循環中仍扮演關鍵角色。

張圭慧指出，AI投資並非單一年度題材，從全球大型雲端服務商資本支出規劃觀察，AI基礎建設仍處於擴張階段。隨著AI模型規模與推論需求持續提升，晶片運算能力、先進製程與封裝規格同步升級，也帶動相關設備、材料及零組件需求。對台灣半導體產業而言，未來成長機會有望由少數AI龍頭逐步擴散至更完整的供應鏈。

不過，在台股前三季已累積可觀漲幅後，第四季投資難度也將隨之提高。張圭慧表示，短線仍須留意美國利率政策、美債殖利率、國際政經消息，以及高檔籌碼調整所帶來的波動；尤其當市場評價快速墊高後，企業獲利能否跟上股價表現，將成為下一階段行情能否延續的重要關鍵。

隨著上市櫃公司9月營收、台積電法說及美國大型科技企業財報陸續登場，市場焦點可望重新回到企業基本面。若AI需求、資本支出及企業獲利成長趨勢持續獲得驗證，半導體產業中長期成長方向仍值得關注。今日台股雖在48,000點附近震盪，但台積電仍維持高檔，資金亦持續於半導體相關次產業輪動，顯示市場並非全面撤離科技股，而是逐漸由普漲行情轉向基本面與業績篩選。

張圭慧表示，對一般投資人而言，半導體產業專業分工細緻，個別公司也可能因產品世代、客戶訂單與評價變化出現較大波動，透過半導體主題ETF一次布局晶圓代工、IC設計、先進封裝及相關半導體供應鏈，可望降低單押個股的風險。

2026年前三季台股掛牌原型ETF含息報酬率前20名

股票代號股票名稱近一月
報酬率(%)		近三月
報酬率(%)		近六月
報酬率(%)		今年以來
報酬率(%)
00913兆豐台灣晶圓製造8.582.7577.98124.89
00735國泰台韓科技4.12-1.6266.71114.64
00947台新臺灣IC設計5.525.3570.55114.23
00935野村臺灣新科技506.475.7564.07111.68
00891中信關鍵半導體7.368.4966.69107.66
00892富邦台灣半導體6.595.1854.14107.16
00927群益半導體收益6.482.6473.98101.59
00888永豐台灣ESG6.640.8779.0497.68
00904台新臺灣半導體305.484.3656.7496.88
00690兆豐藍籌304.397.2162.8294.82
00728第一金工業301.9311.3459.5593.77
00981A主動統一台股增長2.893.8252.3691.41
00901永豐智能車供應鏈4.911.8671.1990.45
00894中信小資高價304.959.6952.3990.14
00911兆豐洲際半導體12.14-8.1573.3088.27
00881國泰台灣科技龍頭3.276.8252.8585.84
00992A主動群益科技創新-0.217.8442.5984.50
00928中信上櫃ESG 300.09-0.3546.4382.80
009804聯邦台精彩504.519.3860.1281.28
009802富邦旗艦502.828.6459.9881.20
資料來源：CMoney，2026/9/30

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00891中信關鍵半導體 00894中信小資高價30 00928中信上櫃ESG 30 ETF

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