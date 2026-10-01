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資產幾乎都在台股？009826全球布局 市場震盪才看出分散的重要！

聯合新聞網／ 綜合報導
009826採全球全市場布局，透過跨國、跨產業配置，降低資產過度集中單一市場的風險。（記者余承翰／攝影）
009826採全球全市場布局，透過跨國、跨產業配置，降低資產過度集中單一市場的風險。（記者余承翰／攝影）

台股與美股近期頻繁出現高檔震盪，也讓資產過度集中的風險再次受到關注。多頭行情中，集中單一市場或強勢產業，確實可能帶來較大的報酬彈性；但遇到市場明顯拉回、黑天鵝事件或景氣週期轉折時，全球分散配置降低波動的作用也會更加明顯。

以台灣投資人熟悉的市值型投資來看，部位往往集中在台股權值股或半導體產業鏈...

一旦全球科技股面臨估值修正、地緣政治升溫或供應鏈庫存調整，單一市場也可能承受較大的下跌壓力。此時，像貝萊德世界股票（009826）這類具備全球全市場概念的市值型ETF，可將投資範圍進一步分散到不同國家與產業。

全球分散投資的核心，就是降低資產彼此之間的相關性；009826這類跨國全市場標的，投資版圖涵蓋美國、歐洲、日本、亞洲及新興市場等數千家企業與不同產業。

當科技股進入回檔整理，其他地區的傳產、內需消費、金融或公用事業可能呈現不同走勢，透過跨區域、跨產業配置，降低單一市場或產業波動對整體資產的影響。

投資不只看單一年度能漲多少，長期能否承受市場震盪同樣重要。市場大幅波動時，不只是考驗投資人的心理承受度，也會檢視持股是否過度集中。

透過009826把資金分散到全球不同市場與產業，可降低單一國家非系統性風險，讓整體資產配置更加分散。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 布局 風險

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