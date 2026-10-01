0056殖利率落後00878、00919！知美：這季至少要配1.385元算合格、1.662才驚豔
台灣高股息ETF市場競爭白熱化，全台規模突破7800億元的老牌高股息ETF元大高股息（0056），即將迎來第4季配息除息秀。
財經YouTuber知美分析，今年在多頭行情加持下，00878與00919頻頻拉高配息水準，使0056目前年化殖利率9.75%落後兩大對手。
針對即將公布的10月配息金額，知美直言，每股配發1.385元以上才能維持10%殖利率水準，算勉強及格；若要交出超乎預期的成績單，則需挑戰1.662元以上。
0056殖利率暫時落後00878、00919
知美指出，0056今年單季配息已從去年第4季的0.866元提升至今年第3季的1.35元，增幅達55.89%。
然而，國泰永續高股息（00878）單季配息從0.4元翻倍至1.01元，群益台灣精選高息（00919）也從0.54元升至1.1元，增幅分別高達152.5%與103.7%。
以最新市價換算，00878年化殖利率達11.8%、00919達13.38%，相較之下0056的9.75%顯得略為遜色。
「這並非選股邏輯失靈，而是資本利得扮演了關鍵角色。」知美解釋，0056雖然以預測未來一年現金殖利率選股，但今年高股息ETF能持續衝高配息，很大程度依賴股市大漲帶來的成分股價差紅利，讓配息結構不再單純取決於成分股的股息高低。
0056可分配本錢長達22季
儘管短線殖利率被超越，知美點出0056的長線護城河依然穩固。
從淨值組成來看，0056帳上可用於分配的收益平準金與資本損益平準金相當豐厚，換算下來足以支撐長達22季的配息表現；相較之下，00878與00919約僅能維持16至19季。
這意味著在面臨市場震盪或空頭修正時，0056具備更持久的續航力與抗跌韌性。
知美進一步分析，以目前市價約55.4元計算，今年0056年化報酬率衝上59.59%，獲利表現相當亮眼。
若投資人以領息為目標，持有23張（成本約123萬元）每季約可領3萬元配息，平均每月多出1萬元現金流；若持有67張（成本約369萬元），每月現金股利更可挑戰3萬元。
知美提醒，高股息投資切忌被短期價格震盪打亂步調，只要價格低於60元仍具9%以上殖利率優勢，克服追低心魔並透過定期定額長期累積，才能真正享受複利帶來的成果。
◎本文獲 知美JiMMY 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。