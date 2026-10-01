0056殖利率落後00878、00919！知美：這季至少要配1.385元算合格、1.662才驚豔

台灣高股息ETF市場競爭白熱化，全台規模突破7800億元的老牌高股息ETF元大高股息（0056），即將迎來第4季配息除息秀。

財經YouTuber知美分析，今年在多頭行情加持下，00878與00919頻頻拉高配息水準，使0056目前年化殖利率9.75%落後兩大對手。

針對即將公布的10月配息金額，知美直言，每股配發1.385元以上才能維持10%殖利率水準，算勉強及格；若要交出超乎預期的成績單，則需挑戰1.662元以上。

0056殖利率暫時落後00878、00919

知美指出，0056今年單季配息已從去年第4季的0.866元提升至今年第3季的1.35元，增幅達55.89%。

然而，國泰永續高股息（00878）單季配息從0.4元翻倍至1.01元，群益台灣精選高息（00919）也從0.54元升至1.1元，增幅分別高達152.5%與103.7%。

以最新市價換算，00878年化殖利率達11.8%、00919達13.38%，相較之下0056的9.75%顯得略為遜色。

「這並非選股邏輯失靈，而是資本利得扮演了關鍵角色。」知美解釋，0056雖然以預測未來一年現金殖利率選股，但今年高股息ETF能持續衝高配息，很大程度依賴股市大漲帶來的成分股價差紅利，讓配息結構不再單純取決於成分股的股息高低。

0056可分配本錢長達22季

儘管短線殖利率被超越，知美點出0056的長線護城河依然穩固。

從淨值組成來看，0056帳上可用於分配的收益平準金與資本損益平準金相當豐厚，換算下來足以支撐長達22季的配息表現；相較之下，00878與00919約僅能維持16至19季。

這意味著在面臨市場震盪或空頭修正時，0056具備更持久的續航力與抗跌韌性。

知美進一步分析，以目前市價約55.4元計算，今年0056年化報酬率衝上59.59%，獲利表現相當亮眼。

若投資人以領息為目標，持有23張（成本約123萬元）每季約可領3萬元配息，平均每月多出1萬元現金流；若持有67張（成本約369萬元），每月現金股利更可挑戰3萬元。

知美提醒，高股息投資切忌被短期價格震盪打亂步調，只要價格低於60元仍具9%以上殖利率優勢，克服追低心魔並透過定期定額長期累積，才能真正享受複利帶來的成果。

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