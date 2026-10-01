快訊

告別南國！二戰結束後從台灣返鄉的「引揚者」故事

杜拜航空班機駕駛艙喋血！機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了

貸款利率飆高怎麼借最划算？「信用小白」也有機會低利

聽新聞
0:00 / 0:00

009831不配息、發行價10元！馮志源：電力＋算力雙核心…瞄準AI下半場

聯合新聞網／ 綜合報導
009831追蹤AI電力與算力科技指數，選取50檔已開發國家企業，採不配息設計。記者曾吉松／攝影
009831追蹤AI電力與算力科技指數，選取50檔已開發國家企業，採不配息設計。記者曾吉松／攝影

AI產業正從硬體軍備競賽，逐步進入商業變現與能源基建的「下半場」。理柏亞太區研究總監馮志源在財經節目中分析，隨著川普將AI高度定調為「超級智能（Super Intelligence）」，輝達執行長黃仁勳也強調AI發展不會停歇，加上單次大手筆加碼1,500億美元庫藏股，AI投資焦點已開始從單純擴充算力，轉向應用變現與能源需求。

回顧2023至2024年的AI上半場，市場焦點主要集中在算力擴張...

微軟、Alphabet、亞馬遜與Meta等四大雲端服務供應商（CSP），三年內資本支出增加逾五倍、年增超過70%，帶動台灣硬體代工與先進製程需求，也讓台灣對美出口首度超越中港總和、加權指數逼近歷史新高。

不過，產業利潤分配並不平均，廣達、緯創、鴻海等組裝廠毛利率多落在3%至4%，相較台積電近68%、輝達75%、海外科技巨頭68%至80%，以及Palantir等軟體公司約85%，仍有明顯落差。

從台股結構來看，半導體硬體權重超過52%，軟體與應用卻不到1%，也意味著只布局台股，較難完整涵蓋AI產業不同環節的成長機會；隨AI進入下半場，產業焦點開始轉向「商業變現」，誰能把龐大算力真正轉化為營收，成為下一階段觀察重點。

AI進入下半場，市場焦點從晶片、伺服器等算力建置，逐步轉向電力與應用變現。
AI進入下半場，市場焦點從晶片、伺服器等算力建置，逐步轉向電力與應用變現。

從ChatGPT付費訂閱普及，到Google每月處理的Token數量一年內增加超過七倍，都反映AI應用正在加速落地。

AI進入下半場！009831鎖定電力＋算力

馮志源以黃仁勳提出的「五層蛋糕理論」說明，晶片硬體、伺服器組裝與系統建構等中間層，已是AI發展的過去進行式，接下來更值得關注的是底層的「能源」與頂端的「應用」。

AI下半場聚焦兩端：底層電力成算力瓶頸，頂層應用則是商業變現關鍵。
AI下半場聚焦兩端：底層電力成算力瓶頸，頂層應用則是商業變現關鍵。

其中，電力更是AI運作不可或缺的基礎，過去兩年美國電網容量價格飆漲11倍，大型電力變壓器交期也持續拉長；沒有穩定能源，再強大的算力也難以運轉。

這也讓AI主題ETF的布局思維開始改變。馮志源分析，過去市場產品多聚焦單一領域，例如：

台新美國電力基建（009805）以電力基建為主

中信數據及電力（009819）同樣高度布局電力

玉山未來全球算力（009827）則偏重純算力

但AI進入下半場後，「電力＋算力」逐漸成為雙核心...富蘭克林華美投信推出的FT核心AI電力算力（009831），便以雙力合一為主要架構，追蹤AI電力與算力科技指數，從已開發國家選取50檔企業，希望一次涵蓋AI產業上下游不同環節。

009831布局AI！電力40%、應用20%

從009831的資產配置來看，底層電力能源約占40%、頂層AI應用約20%，其餘40%則配置於中間層的硬體與軟體，單一成分股權重上限不超過10%。

009831涵蓋AI五層架構，配置電力40%，硬體、軟體與應用各20%，採不配息設計。
009831涵蓋AI五層架構，配置電力40%，硬體、軟體與應用各20%，採不配息設計。

009831採不配息設計，訴求將收益持續留在基金內追求資本增值，發行價為10元。

馮志源建議，投資人可先盤點自己現有的AI資產，如果部位主要集中在台股ETF，過去確實能參與AI硬體製造的成長，但台股在能源與軟體應用的配置相對有限。

009831主打「電力＋算力」，電力供應鏈占40%，硬體、軟體與應用各占20%。
009831主打「電力＋算力」，電力供應鏈占40%，硬體、軟體與應用各占20%。

透過009831加入海外電力基建、AI算力與軟體應用，可補足不同AI產業環節的配置，並可利用定期定額方式降低市場波動帶來的進場壓力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

黃仁勳 009831FT核心AI電力算力 009805新光美國電力基建 009819中信美國數據中心及電力 009827玉山未來全球算力 輝達 微軟 Meta ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00406A成交34.2萬張！規模衝576.9億 年化配息率逾16％最後買進日將到

300萬加盟超商還是買0050？網友幾乎一面倒 前加盟主曝「水很深」

年輕人該買高股息還是市值型？26歲月投8000元…0050、00878選到卡關

00985A創高又配2.15元！葉芷娟：野村主動式ETF「3兄弟」全數突破6月高點

相關新聞

資產幾乎都在台股？009826全球布局 市場震盪才看出分散的重要！

台美股近期高檔震盪，資產集中風險受關注；009826布局全球數千家企業，分散國家與產業配置，降低單一市場波動影響。

0056殖利率落後00878、00919！知美：這季至少要配1.385元算合格、1.662才驚豔

台灣高股息ETF市場競爭白熱化，全台規模突破7800億元的老牌高股息ETF元大高股息（0056），即將迎來第4季配息除息秀。 財經YouTuber知美分析，今年在多頭行情加持下，00878與00919頻頻拉高配息水準，使0056目前年化殖利率9.75%落後兩大對手。 針對即將公布的10月配息金額，知美直言，每股配發1.385元以上才能維持10%殖利率水準，算勉強及格；若要交出超乎預期的成績單，則需挑戰1.662元以上。

009831不配息、發行價10元！馮志源：電力＋算力雙核心…瞄準AI下半場

009831不配息、發行價10元，鎖定AI電力與算力雙核心，電力占40%、應用占20%，布局50檔企業。

00985A創高又配2.15元！葉芷娟：野村主動式ETF「3兄弟」全數突破6月高點

野村主動式ETF「3兄弟」全數突破6月高點，00985A創新高並公告半年配息2.15元，年化殖利率約18%。

年輕人該買高股息還是市值型？26歲月投8000元…0050、00878選到卡關

26歲網友每月可投8000元，苦選0050、006208市值型與00878、00919高股息ETF；網友建議先投入，再依承受度調整配置。

300萬加盟超商還是買0050？網友幾乎一面倒 前加盟主曝「水很深」

300萬元該加盟超商或買0050引發熱議，網友多數選0050；前加盟主提醒超商管理、缺工與加盟「水很深」，也有人建議先當店長了解後再決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。