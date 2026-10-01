009831不配息、發行價10元！馮志源：電力＋算力雙核心…瞄準AI下半場

AI產業正從硬體軍備競賽，逐步進入商業變現與能源基建的「下半場」。理柏亞太區研究總監馮志源在財經節目中分析，隨著川普將AI高度定調為「超級智能（Super Intelligence）」，輝達執行長黃仁勳也強調AI發展不會停歇，加上單次大手筆加碼1,500億美元庫藏股，AI投資焦點已開始從單純擴充算力，轉向應用變現與能源需求。

回顧2023至2024年的AI上半場，市場焦點主要集中在算力擴張...

微軟、Alphabet、亞馬遜與Meta等四大雲端服務供應商（CSP），三年內資本支出增加逾五倍、年增超過70%，帶動台灣硬體代工與先進製程需求，也讓台灣對美出口首度超越中港總和、加權指數逼近歷史新高。

不過，產業利潤分配並不平均，廣達、緯創、鴻海等組裝廠毛利率多落在3%至4%，相較台積電近68%、輝達75%、海外科技巨頭68%至80%，以及Palantir等軟體公司約85%，仍有明顯落差。

從台股結構來看，半導體硬體權重超過52%，軟體與應用卻不到1%，也意味著只布局台股，較難完整涵蓋AI產業不同環節的成長機會；隨AI進入下半場，產業焦點開始轉向「商業變現」，誰能把龐大算力真正轉化為營收，成為下一階段觀察重點。

AI進入下半場，市場焦點從晶片、伺服器等算力建置，逐步轉向電力與應用變現。

從ChatGPT付費訂閱普及，到Google每月處理的Token數量一年內增加超過七倍，都反映AI應用正在加速落地。

AI進入下半場！009831鎖定電力＋算力

馮志源以黃仁勳提出的「五層蛋糕理論」說明，晶片硬體、伺服器組裝與系統建構等中間層，已是AI發展的過去進行式，接下來更值得關注的是底層的「能源」與頂端的「應用」。

AI下半場聚焦兩端：底層電力成算力瓶頸，頂層應用則是商業變現關鍵。

其中，電力更是AI運作不可或缺的基礎，過去兩年美國電網容量價格飆漲11倍，大型電力變壓器交期也持續拉長；沒有穩定能源，再強大的算力也難以運轉。

這也讓AI主題ETF的布局思維開始改變。馮志源分析，過去市場產品多聚焦單一領域，例如：

台新美國電力基建（009805）以電力基建為主 中信數據及電力（009819）同樣高度布局電力 玉山未來全球算力（009827）則偏重純算力

但AI進入下半場後，「電力＋算力」逐漸成為雙核心...富蘭克林華美投信推出的FT核心AI電力算力（009831），便以雙力合一為主要架構，追蹤AI電力與算力科技指數，從已開發國家選取50檔企業，希望一次涵蓋AI產業上下游不同環節。

009831布局AI！電力40%、應用20%

從009831的資產配置來看，底層電力能源約占40%、頂層AI應用約20%，其餘40%則配置於中間層的硬體與軟體，單一成分股權重上限不超過10%。

009831涵蓋AI五層架構，配置電力40%，硬體、軟體與應用各20%，採不配息設計。

009831採不配息設計，訴求將收益持續留在基金內追求資本增值，發行價為10元。

馮志源建議，投資人可先盤點自己現有的AI資產，如果部位主要集中在台股ETF，過去確實能參與AI硬體製造的成長，但台股在能源與軟體應用的配置相對有限。

009831主打「電力＋算力」，電力供應鏈占40%，硬體、軟體與應用各占20%。

透過009831加入海外電力基建、AI算力與軟體應用，可補足不同AI產業環節的配置，並可利用定期定額方式降低市場波動帶來的進場壓力。

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