00985A創高又配2.15元！葉芷娟：野村主動式ETF「3兄弟」全數突破6月高點

台股創新高了 你的主動式ETF創高了嗎？

最近台股一路衝上新高，照理說大家應該都笑得合不攏嘴。

但我發現身邊不少朋友打開對帳單，表情卻有點微妙：「大盤都創新高了，我的主動式ETF怎麼還在半山腰？」

先說，行情好的時候，敢買高Beta的ETF去拚超額報酬，我覺得一點都沒錯。

但有一件事我自己之前也有點輕忽，就是「跌下去」和「漲回來」不是同一個難度，如同之前文章提過的：跌10%，只要漲11%就能回到原點；跌25%，卻得漲整整33%才追得回來。跌得越深，爬回來就越辛苦。這也是為什麼7月那波股災後，多數主動式ETF都還沒辦法回到前波6月高點的原因之一。

這時候真的要幫野村操盤手鼓鼓掌了！他們家3檔主動式ETF兄弟：主動野村臺灣優選（00980A）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村台灣高息（00999A），全數都突破6月高點，股價再創新高了！

當中特別想來聊聊00985A，當時主打的是0050增強版的概念，這其實和後來的主動復華未來50（00991A）和主動統一升級50（00403A）都是同樣訴求，但這批增強50的同學裡，00991A和00403A都還無法突破前高。

00985A它上半年就有略勝大盤了，只是隔壁班同學太會考試，00991A、主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）、主動群益科技創新（00992A）動不動就交出80%、90%以上的報酬率，把它的光芒徹底蓋過去。

但投資有時候就像跑馬拉松，不是衝最快的人贏，而是摔得最輕、最快站起來的人先到終點。00985A在7月股災時跌得相對少，這次台股大盤一突破前高，它也馬上跟著站上新高。

我看了一下它目前前五大成分股，只能說這位經理人真的很「走自己的路」：

「台積電14.7%、日月光4.6%、中華電信4.0%、遠傳電信3.9%、技嘉3.4%」

前5大裡居然有2檔電信股，而記憶體、被動元件這些波動比較大的族群，目前都沒有放進來，選股邏輯真的不太一樣。

簡單說：它也許不是班上最會衝的，但肯定是最不容易讓你半夜睡不著的那個。

00985A最新公告半年配息2.15元，換算年化殖利率約18%。

先說我的立場：我向來不太愛「超吸睛」的殖利率，這次配息應該絕大部分比例都會來自資本利得，也就是把前面賺到的價差拿出來發，配完之後，淨值也會跟著調整。

但換個角度想，如果你本來就有持股，或許這也能當一次「部分停利」：把紙上富貴放進口袋。

有興趣的朋友，最後買進日是10/16，但記得不要只為了配息就追買喔！

最後聊一件讓我很有感的事。前陣子我拍了一支介紹TISA的影片，用了12%的年化報酬率來試算，結果有網友留言：

「真的有可能這麼好嗎？」

來，給你看台股的成績單（不含今年這個爆炸好的一年，統計到2025年底）：

近5年：年化報酬率20.1% 近10年：年化報酬率16.9% 近15年：年化報酬率11.3%

所以12%，其實沒有想像中那麼遙不可及。

儘管台股8月以來反彈很快，但因為企業很賺錢，所以目前大盤未來一年的本益比約17.5倍，還在近一年相對低檔，代表股價還沒完全反映企業持續上修的獲利。

再加上輝達新一代伺服器Vera Rubin量產，將帶動AI供應鏈成長，市場也正從「籌碼修復」慢慢轉向「基本面驅動」。

我同意行情不會天天過年，但長期持有、跟著產業成長的人，通常不會太差。

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