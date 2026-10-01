00406A成交34.2萬張！規模衝576.9億 年化配息率逾16％最後買進日將到

台股9月30日延續高檔震盪，加權指數終場上漲308.17點，收在47,940.13點，漲幅0.65%，盤中最高來到48,379.71點，成交金額8,774.69億元。在大盤單日成交未達兆元之際，主動中信台灣收益ETF（00406A）交易卻相當熱絡，單日成交34萬2,490張、成交金額34.04億元，終場收9.91元，上漲0.06元或0.61%。

00406A近期市場關注度升高，除了成交量放大，也適逢新一輪配息時程接近。此次參與配息的最後買進日為10月2日，預估年化配息率逾16%；截至9月24日，受益人數已達182,915人，相較成立時增加458%。基金規模也從成立時的62.9億元一路增加至576.9億元，增幅達817.1%。

00406A於2026年6月2日成立、6月11日掛牌，成立價格10元。投資組合以前十大持股來看，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、欣興（3037）、健策（3653）、旺矽（6223）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）及智邦（2345）。績效方面，近一周下跌0.1%、近一月上漲2.4%、近六月下跌0.3%。

與一般單純持有股票的台股ETF不同，00406A除了布局台灣大型企業，也搭配掩護性買權（Covered Call）策略，透過選擇權權利金增加收益來源。在參與台股企業成長之餘，也試圖增加投資組合現金流。目前00406A已成為全台規模第四大的主動式ETF，同時為台灣規模最大的掩護性買權策略ETF，放眼亞洲同類型產品，規模也已進入前五大。

市場資金轉向收益型策略，也與近期投資環境變化有關。過去部分投資人透過債券商品布局降息題材，但長天期美債價格表現不如預期，使部分資金重新評估資產配置。隨著台股進入第四季，在指數位處高檔、市場波動增加之際，能同時參與股票行情並創造現金流的策略，受到投資人關注。

從第四季產業方向來看，AI仍是市場觀察重點。00406A經理人張書廷表示，AI伺服器、ASIC伺服器、高速交換器及先進封裝需求持續成長，台積電、廣達、緯創、鴻海及台達電等AI供應鏈龍頭獲利展望仍具支撐，有助台股維持中長期多頭格局。

不過，第四季仍有美債殖利率、美國總體經濟數據及企業財報獲利修正等變數需要留意。市場預期台股可能維持震盪偏多格局，在追求資本成長之外，投資人對現金流的需求也持續受到關注，而00406A在9月30日成交突破34萬張，也反映配息時程接近之際的市場交易熱度。

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