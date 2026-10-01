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兆豐首檔主動式 ETF 繳出配息佳績 每單位配0.73元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐投信官網公告，兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A） 預計配發金額每受益權單位0.73元，除息交易日為10月19日，收益分配發放日為11月6日。

兆豐台灣豐收主動式ETF為兆豐首檔主動式ETF，2026年3月25日掛牌上市，今年以來的績效逾45%， 首次收益分配評價即配發每單位0.73元。

00996A經理人王仲良表示，AI持續發展之下，台股的榮景依然可期，漲升主軸還是AI供應鏈，越上游的獲利成長穩定，但因為各族群股價位階不同，所以後市漲幅也未必相等；不過，即使部分科技族群股價已拉回修正，但其未來獲利成長還是很樂觀。因為AI發展趨勢更快且多元，除一線大廠業績具成長性，部分次產業的二線廠商未來是否也可受益產業結構變化，進而激勵股價也是相當值得關注之處。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

兆豐 ETF 配息 00996A主動兆豐台灣豐收

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