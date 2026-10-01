聽新聞
0:00 / 0:00
兆豐首檔主動式 ETF 繳出配息佳績 每單位配0.73元
兆豐投信官網公告，兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A） 預計配發金額每受益權單位0.73元，除息交易日為10月19日，收益分配發放日為11月6日。
兆豐台灣豐收主動式ETF為兆豐首檔主動式ETF，2026年3月25日掛牌上市，今年以來的績效逾45%， 首次收益分配評價即配發每單位0.73元。
00996A經理人王仲良表示，AI持續發展之下，台股的榮景依然可期，漲升主軸還是AI供應鏈，越上游的獲利成長穩定，但因為各族群股價位階不同，所以後市漲幅也未必相等；不過，即使部分科技族群股價已拉回修正，但其未來獲利成長還是很樂觀。因為AI發展趨勢更快且多元，除一線大廠業績具成長性，部分次產業的二線廠商未來是否也可受益產業結構變化，進而激勵股價也是相當值得關注之處。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。