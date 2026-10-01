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年輕人該買高股息還是市值型？26歲月投8000元…0050、00878選到卡關

聯合新聞網／ 綜合報導
26歲網友每月可拿出8000元投資，卻在0050、006208等市值型ETF與00878、00919等高股息ETF之間猶豫，半年仍未開始投資。聯合報系資料照
26歲網友每月可拿出8000元投資，卻在0050、006208等市值型ETF與00878、00919等高股息ETF之間猶豫，半年仍未開始投資。聯合報系資料照

年輕人存ETF該選市值型還是高股息？一名26歲網友在Dcard發文表示，自己出社會近3年，扣除房租與生活雜支後，每月大約能拿出8000元投資，原本決定開始存ETF，卻在元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等市值型ETF，以及國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等高股息ETF之間陷入選擇障礙，做了半年功課仍遲遲沒有進場。

原PO表示，身邊意見大致分成兩派，同事認為年輕人應定期定額投入0050或006208等市值型ETF，著重長期總報酬；媽媽與朋友則偏好00878、00919等高股息ETF，理由是定期收到配息較有投資動力，也擔心如果只有帳面數字變化，遇到市場大跌時可能抱不住。兩種說法都讓他覺得有道理，也讓選擇更加困難。

貼文曝光後，不少網友認為，與其繼續糾結高股息ETF或市值型ETF，原PO更重要的是先開始投資。最高讚留言直接回應「先開戶吧」，也有人指出，已經因為選擇障礙拖了半年，不妨先投入再慢慢調整；部分市值派網友則認為，26歲且目前沒有股息現金流需求，可優先考慮0050、006208等市值型ETF累積資產。

另一派網友則認為，投資策略還是得考慮個人心理承受能力。如果領到股息能增加持續投資的動力，高股息ETF仍有其心理上的作用；也有人建議不必急著二選一，每月8000元可以分成4000元投入市值型、4000元投入高股息，或採5000元、3000元的方式配置，實際投資半年至一年後，再依自己的持有感受調整。

不少留言最後將焦點放在「能不能持續投入」。有網友表示「不論市值或高股息都好，重點是要有所行動」，也有人建議兩種ETF各買一半，親自感受哪一種方式比較能安心長期持有。對於已經卡關半年的原PO而言，網友普遍討論的不只是0050、006208、00878或00919該選哪一檔，而是找到自己能長期執行的投資方式。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 市值型 年輕人

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