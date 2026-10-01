300萬加盟超商還是買0050？網友幾乎一面倒 前加盟主曝「水很深」

手上有300萬元，該拿去加盟超商，還是投入元大台灣50（0050）？一名網友在Dcard理財板直接拋出這項問題，詢問其他投資人的看法。由於一邊是實際經營超商、一邊是投入ETF，兩種選擇需要付出的時間與經營成本不同，也迅速引發網友討論。

從留言來看，多數網友選擇0050，其中最常被提到的原因並非短期報酬，而是加盟超商還需要面對店務管理、員工排班及缺工等問題。高讚留言直接表示「秒選0050，超商會累死自己，又找不到員工」，也有人認為現在大夜班人力難找，最後可能還是加盟主自己下去補班。

甚至有自稱前加盟主的網友現身分享經驗，直言超商加盟「水很深」，提醒不要只看到加盟相關的最低毛利保證。另有網友形容，加盟超商可能只是「花錢在找工打」，除了投入資金，若員工臨時請假或找不到人，加盟主還得親自處理店內工作。

也有網友從300萬元的機會成本分析加盟超商與0050的差異，認為若選擇開店，除了投入的300萬元，還要把自己花在經營超商的時間算進去；有人因此提出「All in 0050的報酬率＋另外工作的工資」作為比較方式。另有留言建議，如果真的想加盟，可以先去當店長，實際了解超商經營後再決定是否投入資金。

不過留言並非完全支持0050，也有人認為如果已經找到適合的地點，可以考慮經營超商，甚至有人提出「超商，再把超商賺的錢丟0050」。也有網友提醒，真正的問題可能不是300萬元該選超商還是0050，而是投資與創業都應建立在自己理解的領域，「只碰你懂的，不懂的別碰」。

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