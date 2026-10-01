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00830現在還能投資嗎？AI、半導體漲一大段 新手怕「剛好買在高點」

聯合新聞網／ 綜合報導
AI漲了一大段還能買00830嗎？新手不敢追輝達、博通等個股，考慮透過ETF布局美國半導體，引發網友討論。記者許正宏／攝影
AI漲了一大段還能買00830嗎？新手不敢追輝達、博通等個股，考慮透過ETF布局美國半導體，引發網友討論。記者許正宏／攝影

AI、半導體近期成為投資人熱門話題，也讓不少原本沒有接觸美股的新手開始關注相關ETF。一名網友在Dcard發文表示，最近頻繁看到輝達博通等AI與半導體公司受到討論，但自己「都是看到漲才開始注意」，因此擔心現在進場已經太晚，開始研究國泰費城半導體（00830）是否適合布局。

原PO表示，相較直接追逐個股，自己更擔心「買完直接套住」，因此把目光轉向00830。吸引他的原因在於投資邏輯相對簡單，可以直接跟著費半布局，不需要自己猜測「哪一支會變下一個輝達」，但也因為過去沒有接觸美股，擔心前面已經漲了一段，現在才買可能碰上高點。

文章曝光後，不少網友認為，00830受到關注的原因就在於半導體產業布局。有人表示「我自己看00830主要就是想碰美國半導體，沒有想自己選股」，也有人直言「想買半導體但不想選哪一間」，認為透過ETF布局相對方便。

另有網友指出，自己看重的是00830的產業集中度，「費半啊，這個對我來說算是最主要的原因」，與涵蓋多種科技產業的ETF有所不同；也有人是從成分股出發，因為其中包含自己原本就有關注的公司。不過，也有留言提醒「先把00830到底在買什麼搞懂吧」，不要只是看到近期漲勢就進場。

至於AI漲了一段後還能不能進場，留言看法並不一致。有人認為AI相關企業支出仍值得持續觀察，也有人坦言「錢不夠多我是不敢追了」，甚至有投資人分享「7月套牢、9月賣即漲」的經驗。整體討論焦點仍回到是否理解00830的投資內容，以及自己究竟是看好半導體產業，還是單純因為看到AI上漲才想追進。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

博通 00830國泰費城半導體 輝達 ETF AI

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