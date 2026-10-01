市值型ETF 跟著大盤旺

台股今年以來的漲幅64.45%，在全球主要股市勇奪第一強寶座；韓國股市則以63.04%居次。法人表示，在AI需求強勁的驅動下，台股躋身全球市值前四大股市，欲跟隨台股成長行情，最簡單方式是透過能機動調整持股的主動市值ETF，既享大型龍頭股的底氣，也能把握重點趨勢／題材股的成長行情。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，台股歷經第3季前期這波修正後，市場也已逐漸回基本面投資，受惠於AI應用需求強勁與總經數據報喜，帶領台股走勢展現高度韌性。後市來看，雖然國際市場雜音偶爾干擾市場投資氣氛。

不過，AI在企業資本支出持續與相關應用持續落地，長期發展趨勢明確，台系供應鏈仍可持續從中受惠，中長期表現持正向看待，類股方面包含載板、散熱、半導體、光通訊、記憶體、電源管理、高效能運算、先進封裝等族群表現仍值留意。

主動野村臺灣優選基金經理人游景德表示，今年以來台股雖歷經震盪，AI投資擴張與企業獲利上修仍為大盤提供支撐，9月更改寫歷史新高。

展望第4季表現，對台股維持正向看法，持續關注半導體、電子零組件及電腦週邊等領域，隨著AI供應鏈各環節的成長動能陸續展現，營運展望與市場評價的差異，也為主動選股帶來機會，其中獲利持續成長、評價合理的企業，仍具投資吸引力。

主動第一金優股息經理人張正中指出，面對短期漲多後，國際政經變局、年底選舉帶來的不確定性，歷屆選舉前，股市都會受到選舉不確定性干擾，短線震盪加大，選舉年第3季已提前修正，待選舉情況明朗後，股市可望回到明確上升趨勢；第3季台股呈現先蹲後跳，第4季續攻高可期，選舉年行情通常不會太差，投資人不妨把握每一次的股價修正進場投資。

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