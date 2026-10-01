首檔黃金礦業ETF 6日開募

全球央行2020年起掀起「購金熱潮」，且隨央行投資思維轉向提高交易靈活性與資產結構優化，進而產生的「資金外溢效應」，更奠定黃金資產在長線戰略配置的關鍵地位。因此兆豐投信推出台灣首檔黃金礦業ETF—兆豐美國黃金礦業ETF（009832），將在10月6日開募。

兆豐投信董事長張傳章指出，全球金融市場步入多元配置新時代，在去美元化趨勢成形、儲備多元化、地緣政治避險情緒升溫下，黃金可與股債資產分散風險，例如009832追蹤的NYSE TIP美國黃金礦業指數與S&P500指數相關係數僅0.15。投資標的都在美國交易所掛牌，具備高產業純度，且流動性充足。

目前該ETF黃金與白銀的配置約為9：1。投資在探勘、開採、精煉、權利金等企業，也會配息，且單一成分股不大於20%，是資產配置另一項選擇。

兆豐美國黃金礦業ETF擬定經理人吳朋鴻指出，黃金具備「避險資產首選、長期儲存價值、與主權違約低關聯」三大核心特性。在現代多元化資產配置中，重要性似已躍升至核心地位。根據2026年中央銀行黃金儲備調查顯示，高達84%受訪央行預計未來五年黃金占總儲備比率將適度或顯著上升。

兆豐投信指出，這檔ETF有三大核心亮點，首先是布局於美國上市且具高流動性的黃金礦業股權，不僅能參與金價變動，且更具備企業營運成長的潛在空間。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。