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10月配息 多檔ETF創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

10月ETF比拚配息肌肉，截至昨（30）日已經有國泰台灣領袖50（00922）、群益半導體收益、富邦特選高股息30等15檔台股ETF公告配息資訊，多檔刷新新記錄。今（1）日重量級元大高股息、復華台灣科技優息等也將陸續揭曉配息結果。

受惠於台股一度衝上48K，據了解，如國泰台灣領袖50、台新臺灣半導體30、群益半導體收益、台新臺灣IC設計、主動群益科技創新、兆豐電子高息等權、主動摩根台灣鑫收等台股ETF每受益權單位預估配息金額都創下掛牌來新高；而首次配息的主動野村台灣50、主動兆豐台灣豐收也開出亮眼成績。

進一步檢視個別標的，半年配的主動野村台灣50、國泰台灣領袖50、富邦臺灣中小每受益權單位預估配息金額分別為2.15元、2.1元、1.487元，以昨日收盤價換算單季配息殖利率分別達9.1%、4.8%、2.07%。

季配息的台新臺灣半導體30每受益權單位擬配2.2元，單季配息殖利率5.06%、主動兆豐台灣豐收每受益權單位擬配0.73元，單季配息殖利率5.04%、群益半導體收益每受益權單位擬配2.00元，單季配息殖利率5.01%、台新臺灣IC設計每受益權單位擬配2.00元，單季配息殖利率4.9%、主動群益科技創新每受益權單位擬配0.85元，單季配息殖利率4.5%。

月配息部分，兆豐電子高息等權每受益權單位擬配0.36元，單月配息殖利率1.7%、台新AI優息動能每受益權單位擬配0.25元，單月配息殖利率1.6%、主動摩根台灣鑫收每受益權單位擬配0.131元，單月配息殖利率0.9%、台新永續高息中小每受益權單位擬配0.16元，單月配息殖利率0.7%、野村趨勢動能高息每受益權單位擬配0.109元，單月配息殖利率0.4%、富邦特選高股息30每受益權單位擬配0.075元，單月配息殖利率0.38%、富邦臺灣優質高息每受益權單位擬配0.11元，單月配息殖利率0.37%。

展望後市，群益半導體收益經理人謝明志表示，對台股成長維持偏多看法，面對大盤高檔、類股輪動加劇的市況，投資人不妨善用結合科技、半導體題材，且有亮眼息收水準的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可為投資組合增加防禦力，是較佳的長線存股策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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