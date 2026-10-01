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科技型ETF商品 電力滿格

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台積電第3季法說會將於本月15日登場，隨全球科技巨頭持續加碼AI基礎建設，先進製程、高效能運算及AI伺服器需求延續，台灣科技供應鏈中長期成長題材受關注，科技型ETF也成為投資人參與AI趨勢重要工具。

從資金動向來看，今年以來台股科技型ETF受益權單位普遍呈現成長。統計至9月29日，富邦科技ETF（0052）已發行受益權單位總數達25.4億個，今年來增加9.3億個，在台股科技型ETF中排名第一；群益半導體收益ETF增加8.8億個居次，國泰台灣科技龍頭ETF增加7.7億個排名第三，中信關鍵半導體ETF亦增加6.7億個。前四名今年合計增加逾32億個受益權單位，顯示在AI、半導體及科技股行情帶動下，投資人持續透過ETF布局台灣科技產業成長機會。

法人預期台積電客戶持續投入AI軍備競賽，對3奈米以下先進製程需求強勁，訂單能見度可望延伸至2030年。2奈米已如期量產，在智慧手機、高速運算及AI應用推動下，2026年可望進入快速成長階段，先進製程需求持續擴張，也有助台灣半導體供應鏈維持成長動能。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，台股中長期基本面仍有企業獲利成長支撐。隨AI伺服器、先進製程及高效能運算需求持續擴張，AI帶動的結構性成長趨勢未變，可望持續挹注電子產業營收與獲利。

洪珮甄說明，AI伺服器正進入新舊平台接棒期，台系EMS與ODM供應鏈持續扮演全球AI基礎建設擴張的重要角色。隨GB系列整機伺服器持續放量，新一代Vera Rubin平台預計自第4季開始小量出貨，並於2027年進一步擴大量產，供應鏈也同步強化海內外產能布局，掌握AI基礎建設升級帶來的長期商機。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，台灣優勢在於擁有高度完整的半導體產業聚落，尤其台積電持續推進2奈米及後續先進製程，同時擴充先進封裝能力，意味AI投資帶來的效益有望由單一晶圓代工龍頭向上下游供應鏈擴散。此外，台積電今年資本支出估達600億至640億美元，其中主要資源仍投入先進製程，涵蓋先進封裝、測試等領域，顯示產業投資周期仍維持高檔。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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