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台股ETF 指數型霸榜

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股9月再度上漲逾千點，一度衝上48K，推升整體台股ETF平均上漲4.1%，略優於加權報酬指數的4.09%，共計有54.2%標的贏過加權報酬指數，且前十強都由被動式的指數型包辦，漲幅更在8%之上。

根據CMoney統計至昨（30）日，台股ETF漲幅前十強依序為兆豐台灣晶圓製造（00913）12.3%、群益半導體收益11.1%、野村臺灣新科技50的9.8%、中信關鍵半導體9.29%、群益臺灣加權正29.22%、富邦臺灣加權正29.1%、國泰臺灣加權正2的9.03%、富邦台灣半導體8.9%、元大台灣50正2的8.8%、台新臺灣半導體的8.7%。

從類型來看，集中在半導體主題ETF以及槓桿型。

值得一提的是，兆豐台灣晶圓製造不僅9月漲幅居市場第一，拉長時間至今年來績效130.4%也在台股原型ETF中一馬當先，關鍵原因之一是持股相對分散，最大持股雖也是台積電，但權重僅19.9%。

第二至五大依序為聯電16.7%、華邦電12.8%、聯發科11.79%、日月光投控9.04%，得以掌握到晶片製造升級的獲利區間。

針對半導體族群，群益半導體收益經理人謝明志表示，台灣半導體8月營收年增61%大幅優於歷史平均，第3季在AI先進製程與高階封測驅動下，晶圓代工與封測營收預估季增15%至20%。

看好第4季受惠旺季動能，族群營收料維持雙位數季增。

隨著台積電先進產能滿載並外溢訂單，推升台灣成熟製程公司稼動率突破九成並迎來漲價循環。台灣作為AI產業關鍵供應鏈，不論是先進代工、封裝等半導體電子產業相關供應鏈營運有望持續受惠，加上第4季為台股傳統股市旺季，對後市維持偏多看法。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，科技股歷經一波上漲後，短線震盪難免，後續仍應回歸訂單能見度與企業基本面，投資人若看好AI與科技產業中長期趨勢，可持續關注具科技創新題材的ETF，並利用市場回檔時分批布局，降低單一時點進場的價格波動風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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