台股高檔布局第4季可期 專家：主動式ETF搶AI商機可作為觀察指標之一

台股高檔震盪之際，第4季如何布局成為市場焦點。財經專家分析，歷年來第4季與隔年第1季多為台股相對強勢的季度，第4季正報酬機率約9成、平均漲幅約5.87％；加上今年GDP成長預期已上修至11％以上，明年也有7％的預估，多頭氣氛仍有基本面支撐。

財經專家指出，外資法人與券商第4季關注的產業主線集中在CPO、IC相關族群(含載板、先進封裝)，以及AI基礎建設與ASIC。其中載板族群近期備受矚目，尤其點名南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189），並提到景碩受惠8月自結獲利表現。

在主動式ETF方面，以00991A為例，其ABF載板持股比例達15.51％，高於同業及市場平均，若看好ABF產業趨勢，可作為觀察指標之一。

該檔ETF今年以來布局涵蓋載板、CCL、半導體、伺服器、記憶體、被動元件、測試設備及CPO等族群，相關個股如景碩漲幅約5倍、欣興與南電約4.3倍、聯發科（2454）約3.4倍、台光電（2383）約3.3倍，顯示AI產業鏈已從晶片延伸至伺服器、載板與光通訊等環節。

財經專家認為，主動式ETF的操盤團隊同樣關鍵。00991A經理人呂宏宇具台大電機系及電信研究所背景，曾任職聯發科與宏達電（2498），選股邏輯為依產業前景挑選大型權值股，再從市值51至100大企業中尋找有望擠進前50大的公司。以川湖（2059）、南亞科（2408）為例，操盤團隊在股價回檔時仍續抱甚至加碼，與投資人短線追漲殺跌形成對比。

比較00991A今年1月2日至9月1日的累積報酬：完整持有為75.2％，錯過漲幅最高的5天降至23.8％，錯過最強10天轉為負報酬，錯過20天則為負34.6％。財經專家說，頻繁進出恐錯失關鍵上漲日，若認同ETF的布局與操盤邏輯，長期持有可能比精準抓高低點更能參與行情。

就整體來看，第4季至明年第1季仍是觀察後市的關鍵期，AI主流產業能否延續動能、主動式ETF能否掌握產業輪動，將是投資人關注的重點。

財經專家認爲第4季看漲，正報酬機率近9成，建議可好好把握投資時間點。圖／業者提供

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