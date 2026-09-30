季配型主動式台股ETF配息績效雙冠王 00992A每股配息0.85元

根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益科技創新ETF（00992A）公告最新配息資訊，預估每股配發金額為0.85元，若以30日收盤價18.82元來看，預估單次配息率約4.52%、預估年化配息率近18.08%，無論配息金額或年化配息率，都寫下季配主動式台股ETF最高紀錄，登上配息王寶座。除息日訂10月19日，想參與00992A領息的投資人最晚須在10月16日前買進，收益分配發放日則訂11月13日。

財富管理專家表示，此次為00992A掛牌以來第二度配息，金額較前季上調81%，來到每股0.85元，預估年化配息率也較前次更好，來到18.08%，無論是配息金額或是預估年化配息率，都在整體已有配息紀錄的季配型主動式台股ETF中雙雙稱王。

財富管理專家指出，值得一提的是，00992A的績效表現也相當突出，統計自大盤7月低點反彈以來表現，截至9月底止，加權指數上漲20.05%，00992A同期間累積漲幅近39.61%，是規模前五大主動式台股ETF的績效王，配息與績效雙雙亮眼。整體而言，00992A既能動態掌握由全球AI趨勢所驅動的台灣科技股成長行情、捕捉資本利得機會，還能透過配息兼顧收益，值得投資人多加留意。

財富管理專家進一步指出，從產品特色來看，00992A是第一檔訴求專注於科技產業的主動式台股ETF，聚焦AI科技趨勢，透過主動選股因應市況汰弱留強，以成長趨勢明確的優質個股作為投資組合核心部位，建立長線績效底氣，包括：高速傳輸、ASIC、先進封裝、水冷散熱等相關個股，並靈活配置短線強勢題材股助攻，例如：測試介面、伺服器ODM、矽光子等等相關個股，進而強化投組爆發力，以期創造超額報酬。

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