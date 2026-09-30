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群益台灣加權正2位居第3季爆紅 ETF榜首
Yahoo股市 App 公布2026年第3季五大爆紅ETF榜，在股市波動期間，槓桿型、主動式、ESG及科技等多元題材均受到投資人關注。具備單日正向兩倍槓桿特性的群益台灣加權正2（00685L）在盤勢震盪期間關注度升高，登上榜首。
根據 Yahoo股市App 今年第3季與第2季台股瀏覽量相比的季成長幅度排行榜中，今年6月掛牌的主動式 ETF主動凱基台灣（00407A）及主動富邦台灣龍耀（00405A）分居第二、第三名。與此同時，以台灣 ESG 優質企業為主要成分的永豐台灣 ESG（00888）、布局台灣科技龍頭企業的國泰台灣科技龍頭（00881）則分列第四、第五名。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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