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00985A首配2.15元！年化18.30％規模突破百億…第四季AI動能受矚

聯合新聞網／ 綜合報導
00985A首次預估配息2.15元、年化配息率約18.30%，10月19日除息，最後買進日為10月16日，預計11月13日發放。（中央社）
00985A首次預估配息2.15元、年化配息率約18.30%，10月19日除息，最後買進日為10月16日，預計11月13日發放。（中央社）

台股在AI需求與企業獲利成長帶動下再創新高，隨著第四季電子旺季到來，加上新一代AI伺服器出貨與供應鏈規格升級，可望增添後市動能。

主動野村台灣50 ETF（00985A）今（30）日首次發布預估收益分配公告，每單位配息2.15元，以今日收盤價23.5元計算，單次配息率約9.15%、年化配息率約18.30%；除息交易日為10月19日，最後買進日為10月16日，預計11月13日發放。

00985A自2025年7月21日掛牌，採半年配息，基金規模由12.56億元增至今年9月24日的106.66億元，增幅達748.8%，突破百億元；受益人數達45,633人。隨著台股產業輪動加快、個股表現分化，透過專業團隊研究基本面、主動掌握成長機會的投資方式，逐漸受到市場青睞。

00985A基金經理人林浩詳表示，企業營收與獲利成長是台股創高的重要支撐。8月營收資料顯示，1,949家上市櫃公司中，有160家單月營收創歷史新高，涵蓋半導體、電子零組件、通信網路、PCB、散熱與測試等產業，顯示AI需求逐步轉化為實際業績。

野村投信內部股票池預估，2026年企業EPS年增率已上修至77.3%，連續第九個月上修。儘管短線仍可能受到利率與國際政經消息干擾，後市重點仍在企業訂單能見度，以及獲利成長能否持續支撐市場評價。

展望第四季，林浩詳指出，電子旺季與AI伺服器出貨動能可望相互支撐，輝達（Nvidia）新平台預計10月進入大量量產階段，伺服器滑軌、光通訊、CCL及散熱等供應鏈已出現單月營收加速成長跡象。

放眼2027年，四大雲端服務供應商資本支出預估上看1兆美元，可望持續挹注AI供應鏈。在算力需求擴張與產品規格升級下，具技術門檻、客戶優勢及產品升級能力的次產業龍頭，有機會將需求轉化為中長期獲利成長。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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