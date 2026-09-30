14萬股民看過來！今年漲幅翻倍的00927配息2元 單季配息殖利率逾5%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第14次配息資訊，本次預估每受益權單位配發金額為2元，連四季配息金額都創新高。若以30日收盤價39.89元來推算，預估單季配息殖利率5.01%。本次除息日訂於10月19日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在10月16日買進，收益分配發放日則訂於11月13日。

據了解，群益半導體收益每1、4、7、10月配息，過去三個季度每受益權單位配發金額為1.88元、0.94元、0.91元，換算單季配息殖利率為4.55%、3.33%、3.64%，推估今年每受益權單位配發金額5.73元、今年配息率上看16.53%。

00927成分股皆為享譽全球的半導體供應鏈大廠，整體持股布局橫跨IC設計、晶圓代工與製造、封裝測試等領域，完整涵蓋半導體產業生態系，主要集中在先進製程與成熟代工（台積電、聯電、日月光），同時搭配傳統高息股（如瑞昱），兼具半導體與高息兩大市場火熱主題，有助投資人把握半導體產業成長行情，還能兼顧收益需求。

因企業獲利成長帶動資本利得，00927今年來含息報酬率翻倍達105.41%，投資報酬上完全搭上AI的趨勢潮流，也能滿足「投資不能沒有台積電，也不能只有台積電」，在追求投資報酬率以及打造每季現金流兩大面向完美契合。整體而言，台股半導體科技高息ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可增加投資組合防禦力，是較佳的長線存股策略，建議投資人可續抱。

00927追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃半導體收益指數，成分股著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，是台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF。投資人不妨適度配置，以掌握半導體、科技股成長行情，並建立收益現金流來源，面對波動也能擁有較佳的抗震力，打造出進可攻退可守的投資組合。

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