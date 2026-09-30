年化配息率上看20% 台新00904、00947配息金額同創新高

台新臺灣半導體30（00904）與台新臺灣IC設計（00947）30日公布最新配息，雙雙創下成立以來新高，在AI浪潮助攻下，00904預計每單位配息2.2元、00947預計每單位配息2元。00904單季配息率5.06%，年化配息率高達20.2%。00947單季配息率4.94%，年化配息率也有19.7%，也是直逼20%。

兩檔ETF統計至9月底含息報酬率，00947近一年績效174.1%，勇奪台股主被動ETF績效第一名；00904同期報酬率達141.2%，挺進台股ETF績效第四名，兩檔ETF近一年報酬率均翻倍漲，10月預估配息金額更雙箭齊發，投資人如果想參與二檔ETF除息，最晚要在10月15四買進，除息日在10月16日，股息發放日在11月6日。

ETF理財達人表示，00904今年首次拉高配息，從上季0.68元來到本季2.20元，讓喜愛半導體ETF的存股族超級驚喜；另外，00947今年績效表現突出，最新公告配息亦大幅提高每單位配息金額，從上季0.30元來到本季2.0元，同時讓追求資本利得的半導體ETF族驚豔，兩檔ETF上季配息僅花兩天填息完成，都創下填息天數最短紀錄，搭配本季配息金額吸睛，同時，00904截至9月30日股價43.43元、00947股價40.46元，雙雙突破40元以上，月線與季線也剛完成黃金交叉向上，預估股價還有機會向上攻堅，看好台股在第4季旺季行情帶動下，半導體股波段行情有戲，提供00904、00947順勢拉高填息機率。

台新投信量化投資團隊表示，兩檔ETF雖然同樣聚焦台灣半導體產業，但投資定位各有特色。00904鎖定台灣半導體完整產業鏈，投資範圍涵蓋晶圓製造、IC設計、封裝測試、記憶體及半導體設備等領域；00947則進一步聚焦IC設計與高成長科技族群，掌握AI運算、ASIC、記憶體、邊緣運算及高速傳輸等科技趨勢，兩檔產品形成「全產業鏈+IC設計」的雙主軸布局。

台新投信強調，現階段台灣半導體供應鏈，直接掌握全球AI基建核心發展命脈，在2027年美股企業獲利持續成長與AI需求穩健擴張下，AI基建投資浪潮將直接回歸基本面，提供高技術門檻、高訂單能見度與高產業競爭優勢的台廠半導體鏈，直接進入全球AI超級週期的全盛時代，建議投資人可以長線布局半導體ETF，鎖定IC設計+記憶體為主的臺灣IC設計ETF為主，另搭配臺灣半導體全產業型ETF，雙管齊下打造半導體資產的「強強組合」，以完整捕捉代理式AI興起下的新一輪牛市爆發潛力。

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