近一年台股ETF績效前十強出爐 六檔半導體ETF全上榜

台股中秋節過後，受到美國10年期公債殖利率持續創新高影響，加上川普拒絕伊朗方案導致油價上漲，拖累大盤表現，不過最近美股費城半導體指數強勢上漲，國發會公布最新台股景氣燈號連九顆紅燈，加上台股均線仍呈現多頭排列，分析師認為，台股受惠AI強勁基本面，景氣燈號連九紅，有利台股10月行情走揚。

近期市場資金明顯集中半導體股淘金，帶動台股ETF近一年績效表現翻紅，績效表現最佳的前十大台股ETF，累積含息報酬率均翻倍漲，明顯超越加權指數表現，且被動ETF進榜檔數較多，其中，六檔台股被動半導體ETF全數上榜，整體表現最強。

根據CMoney統計，截至9月30日，台股被動ETF展現高彈力，漲幅比同期間大盤表現凶猛，其中，近一年績效最好的前十大績優ETF名單，六檔台股半導體ETF全數進榜，表現最佳，包括排名第一的台新臺灣IC設計ETF（00947），近一年總報酬率174.1%，超越同期加權指數漲幅二倍，表現搶眼；其他進榜的半導體ETF，還有台新臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、富邦台灣半導體（00892）、中信關鍵半導體（00891）以及群益半導體收益（00927），近一年漲幅也皆超過130%；至於主動式台股ETF，由主動統一台股增長（00981A）異軍突起，近一年績效接近140%。成為唯一進榜的主動式台股ETF。

另從進榜檔數來看，台新、中信投信兩家突出，分別進榜二檔最多，台新投信量化投資團隊表示，00904、00947兩檔ETF雖然同樣聚焦台灣半導體產業，但投資定位各有特色，00904鎖定台灣半導體完整產業鏈，投資範圍涵蓋晶圓製造、IC設計、封裝測試、記憶體及半導體設備等領域；00947則進一步聚焦IC設計與高成長科技族群，掌握AI運算、ASIC、記憶體、邊緣運算及高速傳輸等科技趨勢，兩檔產品形成「全產業鏈+IC設計」的雙主軸布局。

台新臺灣IC設計ETF經理人黃鈺民表示，台股持續受惠AI基建潮，加上Meta AI助理新推出，代理式AI新升浪推波助瀾、加速第4季旺季行情有影，建議投資人漲時重勢，除個股操作外，也可鎖定台股高彈力ETF，掌握第4季AI旺季催財機會，尤其是Meta新推出AI代理工具Muse在美國爆火，初步展現消費型態的代理式AI有成功跡象，引爆市場重新點燃對伺服器中央處理器（CPU）、記憶體及AI基礎設施需求的期待，推動台廠IC設計、記憶體族群中長期潛力看漲，股價大添柴火，後勁可期。

台新投信建議，在2027年美股企業獲利持續成長與AI需求穩健擴張下，提供高技術門檻、高訂單能見度與高產業競爭優勢的台廠半導體鏈，直接進入全球AI超級周期的全盛時代，建議投資人第4季可以長線布局季配息半導體ETF，除鎖定IC設計+記憶體為主的臺灣IC設計ETF外，亦另可搭配臺灣半導體全產業型ETF，雙管齊下打造半導體資產的「強強組合」，搭配兩類ETF每季配息收益，不僅完整捕捉代理式AI興起下的新一輪牛市爆發潛力，還享有息利雙收，作為追求長線財富增值的最佳現金流工具。

表：近一年台股主被動ETF績效表現前十強。資料來源：CMoney 統計至9/30 單位：%

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