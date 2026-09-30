高股息ETF人數第一大 國泰00878今年規模增逾四成

22檔高股息ETF規模已突破新台幣2.6兆元，其中人數第一大的國泰永續高股息（00878）基金規模更從2025年底的4,602億元，2026年9月24日增加到6,556億元，高達42%的成長率，持續受到市場歡迎。

00878基金經理人江宇騰表示，展望第4季，企業獲利與科技長線投資趨勢仍具支撐，但隨台股位階墊高，市場表現可能更趨分化，投資人可透過ETF一次配置多檔成分股，參與不同產業的發展機會，同時分散單一族群波動帶來的影響。

00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，採季配息機制，集保結算所統計，00878坐擁167萬名股民的青睞，規模及受益人數在22檔高股息ETF中佔比都高達24%，顯見人氣之高。除了規模與人氣名列前茅，00878跨越市場多空週期的績效表現亦不遑多讓，近1年報酬率達80.83%、近2年74.83%、近3年106.65%、近5年170.78%，短中長期績效皆位居市場前段班，更同時摘下近1年與近5年高股息型ETF第一。

國泰投信官網資料指出，00878坐擁科技與金融雙主軸，電子及半導體占比52.47%、金融保險占比33.68%。其中，電子族群涵蓋廣達（2382）、華碩（2357）等電腦及週邊設備廠，以及聯發科（2454）、聯電（2303）、瑞昱（2379）等半導體業者，可望持續參與AI伺服器、半導體等長線成長趨勢；金融族群則布局中信金（2891）、國泰金（2882）、台新新光金（2887）及華南金（2880）等大型金控，在資本市場動能及獲利支撐下，提供科技產業以外的成長來源。透過科技與金融雙主軸配置，不僅可參與AI產業長線趨勢，也能兼顧產業分散，有助降低投資組合過度集中於單一產業的風險。

迎接第4季，00878經理人江宇騰指出，隨台股今年漲幅逐步擴大，市場資金將更重視企業獲利能否跟上評價，具備實質獲利成長與中長期產業趨勢支撐的個股，仍是後續觀察重點。其中，AI伺服器、半導體等需求延續，有利相關電子供應鏈維持成長動能；金融股則可持續觀察獲利表現、資本市場動能及股利政策等因素。當類股輪動速度加快，跨產業配置的重要性也將進一步提高，有助投資組合在掌握成長機會之餘，兼顧不同市場環境下的配置彈性。

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