ETF 00985A 預估每單位配息2.15元 10月16日為除息前最後買進日

主動野村台灣50 ETF（00985A）30日公布第一階段收益分配公告，預估每單位配息2.15元，除息交易日為10月19日，提醒投資人若欲參與這次除息，最後買進日為10月16日，收益分配預計於11月13日發放。

00985A自2025年7月21日掛牌上市，採半年配息機制，基金規模由掛牌時的新台幣12.56億元，成長至今年9月24日的106.66億元，增幅達748.8%，跨越百億元大關，受益人數亦達45,633人，顯示隨著台股產業輪動加快、個股表現分化，透過專業團隊研究企業基本面、主動掌握成長機會的投資方式，逐漸受到市場青睞。

00985A基金經理人林浩詳表示，台股創高背後，企業營收與獲利成長是重要支撐。最新公布的8月營收資料顯示，1,949家上市櫃公司中，共有160家單月營收創歷史新高，涵蓋半導體、電子零組件、通信網路、PCB、散熱與測試等環節，顯示AI需求已逐步轉化為企業的實際業績。野村投信內部股票池預估，2026年企業 EPS 年增率已上修至77.3%，連續第九個月上修，儘管短線仍可能受到利率與國際政經消息干擾，後市觀察重點仍在企業訂單能見度，以及獲利成長能否持續支撐市場評價。

林浩詳指出，展望第4季，傳統電子旺季與AI伺服器出貨動能可望相互支撐，輝達（NVIDIA）新平台預計10月進入大量量產階段，伺服器滑軌、光通訊、CCL及散熱等供應鏈已出現單月營收加速成長跡象，後續表現值得期待。放眼2027年，四大雲端服務供應商資本支出預估上看1兆美元，可望持續挹注AI供應鏈成長動能。在算力需求擴張與產品規格升級趨勢下，看好具備技術門檻、客戶優勢及產品升級能力的次產業龍頭，有機會將產業需求轉化為中長期獲利成長。

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