AI市場上看8270億美元！00918布局廣達、緯穎、華碩 金融股同步打底

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，AI產業正加速從生成式AI（訓練端）轉向代理AI與邊緣AI（推論端），預估2026年全球AI市場規模將衝上3,120億美元，至2030年更將達8,270億美元，年複合成長率高達27.7%。

台灣作為全球科技硬體製造大國，從電力能源、半導體、AI伺服器組裝到高速傳輸等基礎建設，皆全面供貨吃緊AI升級紅利。郭修誠對台股第四季傳統旺季基本面仍抱持高度正面看法。

郭修誠進一步分析，新一代AI運算架構的投入帶動高速傳輸與板材升級需求暴增，AI伺服器主機板層數已增至28~46層，帶動高階銅箔基板（CCL）與高層數PCB需求呈現價量俱揚爆發。00918持股緊密對齊此波AI升級潮流，重倉配置廣達、緯穎、華碩、緯創等伺服器組裝與雲端運算龍頭，同時納入半導體IC設計廠瑞昱，直接受惠於AI晶片推論需求爆發與硬體規格跳升趨勢。

郭修誠指出，除了AI算力的硬體爆發力外，盤面資金在長假前的避險需求亦轉向具備評價優勢的金融族群。券商研報特別點名，富邦金、國泰金、玉山金與元大金等金控巨頭獲利穩健，00918亦配置了中信金、兆豐金、玉山金、第一金與台新新光金等優質金控，透過優質金融股的低估值與穩定現金流，為整體資產組合打造堅實的防禦屏障。

00918憑藉「高股利率＋高填息率」獨家雙因子篩選機制，兼具「AI算力爆發」與「金融防禦打底」雙引擎，建議投資人不妨視己身風險承受度，善用「定期定額＋股息再投資（DRIP）」雙軌策略，紀律扣款並將股息滾入加碼，卡位第四季至明年第一季資金行情。

產業主題 說明 00918成分股優勢 AI趨勢轉型與邊緣算力 AI從訓練轉向推論（代理／邊緣AI），2026年全球市場達3,120億美元，複合成長率27.7%。 廣達（2382）、緯穎（6669）、華碩（2357）：承接伺服器組裝與雲端運算需求。 高速傳輸與材料升級 AI伺服器主機板增至28～46層，高階CCL與PCB需求增加，材料升級趨勢明確。 瑞昱（2379）：布局高階IC設計與高速通訊傳輸升級需求。 金融族群防禦打底 金融金控獲利穩健，可望發揮下檔支撐力道。 中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）：提供金融防禦配置。 資料來源：彭博、各大國際機構研究報告｜資料日期：2026/9/29

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