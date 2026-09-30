從0050存到3000萬！資產拚1億下一步 009826加入分散單一市場風險

對指數化投資人而言，資產從百萬、千萬一路朝億元累積，不同階段的配置思維也會跟著改變。資產較小時以累積本金、參與市場成長為主；規模放大後，如何降低集中風險也開始變得重要。

若將長期資產目標設定為1億元，初期可將元大台灣50（0050）作為主要累積工具，參與台灣大型權值股的長期表現。

不過，0050仍集中於台灣市場，隨著資產規模增加，單一市場波動對整體財富的影響也會同步放大，因此資產來到一定規模後，就可開始思考加入全球市場配置。

其中一種做法，是將3000萬元視為配置轉折點。當0050累積至約3000萬元後，不必急著賣出，而是降低或停止新增投入，將後續資金逐步轉向貝萊德世界股票（009826）。

如此一來，原有0050仍能參與台股市場成長，新資金則逐步增加海外市場比重，讓資產從3000萬元往5000萬元、甚至1億元前進時，不再高度集中於單一市場。 這項策略的重點並非判斷0050與009826誰的報酬更高，而是隨著資產增加，逐步從集中累積轉向分散配置，在追求成長的同時降低單一國家、產業與企業帶來的集中風險。

這也符合現代投資組合理論與威廉・夏普（William Sharpe）相關資產定價理論的分散概念。當資產來到3000萬元後，可逐步透過009826增加不同國家、產業與幣別配置，讓資產朝1億元前進時，避免過度依賴單一市場的長期表現。

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