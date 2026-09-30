00406A配息到手怎麼花？有人繼續加碼 他曝「拿配息去買0050」

月月配ETF受到投資人關注，主動中信台灣收益（00406A）上月配息今日入帳，本月配息也將接力進入除息階段。有投資人在社群分享收到配息的消息，並詢問其他投資人，領到配息前後是否會選擇繼續投入，引發持有人熱烈討論。

原PO表示，月月配的特色之一，就是每個月都有配息資金入帳，隨著00406A上個月的配息入袋，本月配息也即將除息。貼文曝光後，還有網友對除息日期產生疑問，留言詢問「不是週五除息嗎？」隨後有人回應，週五是最後買進日，下週一才是除息日。

至於領到配息後如何運用，也成為討論焦點。從留言來看，部分持有人選擇將資金繼續投入00406A，希望逐步增加持有張數，也有人透露近期已持續加碼；另有投資人分享目前持有120張，顯示月月配息及增加持股張數成為部分投資人持續關注的方向。

不少網友直接表態會繼續投入，有人表示「我今天直接再加碼」、「昨天跟今天都加碼2張」、「有，等一下加碼」，也有人喊出「繼續增加張數」。另有網友期待未來持續維持每月配息，並表示正朝自己設定的理想持有張數前進。

不過，配息入帳後並非所有人都選擇買回00406A，也有投資人表示「拿配息去買0050」，將收到的現金轉投其他ETF。除此之外，留言區也延伸討論投資績效究竟該「含息」還是「不含息」觀察，有人選擇含息計算，也有人表示不含息，反映投資人對配息再投入與績效觀察方式各有不同。

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