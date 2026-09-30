0050台積電占比近六成！新手困惑「還算分散嗎」網答案超兩極

台股大盤與市值型ETF高度受到台積電影響，也讓部分投資新手開始思考，買ETF是否還能達到原本期待的分散效果。一名剛進入股市的網友表示，自己目前以元大台灣50（0050）定期定額為主，但發現0050內台積電占比接近六成，因此好奇「這樣還能分散風險嗎？」甚至萌生乾脆直接買台積電的想法，引發網友討論。

原PO在Dcard股票板發文表示，自己目前仍是股市新手，上個月開始使用定期定額投資，由於本金不多，也不敢隨意挑選個股，因此先選擇0050，希望透過相對簡單的方式慢慢累積資產。不過實際投入後，他注意到0050當中台積電占比接近六成，整體台股市場看起來也高度受到台積電影響。

原PO認為，台積電強勢對台灣市場自然是好事，但也開始疑惑，當市場及ETF越來越依賴單一公司，0050原本透過一籃子股票分散風險的效果還剩多少？如果台積電已經占據如此高的比重，是否乾脆直接買進台積電即可，也成為他最想了解的問題。

文章曝光後，有網友認為台積電目前在台股的重要性確實很難避開，「台積電現在真的強到很難避開，你買台股ETF大多還是會有它」、「台積電就是一個龍頭啊」，也有人選擇更集中投資，表示自己同時持有台積電、0050及正二；另有網友直言「可以直接買台積電」。不過也有人認為，小資族直接買個股能取得的股數有限，相較之下0050在投入金額上更容易安排。

另一派網友則選擇把分散範圍拉出台灣市場，有人表示自己除了台股也配置部分美股，希望分散單一國家與匯率風險，也有人直接建議定期定額美股。不過仍有網友認為，真正需要判斷的不是台積電占比本身，而是其股價表現背後的理由是否合理，「如果合理的話你就更有信心去長期持有」。面對0050高度集中台積電的現象，留言區看法不一，也反映投資人對「集中龍頭」與「分散配置」各有不同選擇。

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