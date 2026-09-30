0050一次買3000還是1000買3次？他認真算40年 結果只差約3815元

ETF定期定額是不少小資族參與股市的方式，不過每月投入金額有限，到底該一次買進，還是拆成多次扣款？一名投資人從今年8月開始定期定額買進元大台灣50（0050），每月投入3000元，卻選擇分成3次、每次1000元扣款，由於每次能買到的股數不多，讓他開始懷疑「分3次買」是否真的有必要。

原PO表示，目前每月固定投入0050共3000元，原本安排每月扣款3次，每次投入1000元，但考量單次投入金額不高，因此詢問其他投資人，究竟應該改成每月一次投入3000元，還是繼續維持每月3次扣款。原文討論也提到，若定期定額沒有太高手續費負擔，拆成多次可以讓每月買進價格更加分散；反之，若每次交易都有最低手續費，也應將成本納入考量。

若將投資時間進一步拉長，原文則認為每月3000元究竟拆成1次或3次，最終影響可能相對有限，能否長期持續投入反而更值得關注。PTT轉貼文章的網友也自行以年化報酬率6%試算，認為40年複利後兩種方式最終資產約相差3815元，並直言「選擇好的標的似乎還是比較重要」。

文章引起PTT網友討論，多數留言認為每月只有3000元，沒有必要再刻意拆成3次，有人表示「每個月3千真的沒必要」、「一萬以下一次扣就好，省得麻煩」、「搞這麼細幹嘛，要看長期那分這樣沒意義」。也有人將焦點放到手續費，認為拆成3筆等於增加交易次數；但另有網友認為，每次1000元的手續費僅1元，實際差距不大。

不過也有網友分享完全不同的投入方式，有人選擇分成20天、每天扣款，也有人表示自己每天固定投入；另有不少留言認為，比起糾結3000元究竟拆成幾次，更值得思考的是如何增加每月可投入金額，「想辦法把投資金額3k變成3w還比較實在」、「想辦法提高收入比較實在」。也有網友替小額投資人緩頰，直言「有存錢就是好事，不要那麼嚴格」。

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