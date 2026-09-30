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中國股市低基期能抄底？他想買00752布局 網反勸：VT讓它自己調比例

聯合新聞網／ 綜合報導
有投資人認為中國股市相較台灣、日本、韓國及美國處於相對低基期，考慮透過中信中國50（00752）布局，並詢問與VT相比該如何選擇，引發網友討論。記者許正宏／攝影
有投資人認為中國股市相較台灣、日本、韓國及美國處於相對低基期，考慮透過中信中國50（00752）布局，並詢問與VT相比該如何選擇，引發網友討論。記者許正宏／攝影

中國股市相較台灣、日本、韓國及美國市場處於相對低基期，有投資人因此思考，現在是否是透過市值型ETF布局中國市場的機會。一名網友在PTT股板發文詢問，如果看好中國未來發展，究竟該直接買進中信中國50（00752），還是繼續持有VT，讓全球市場配置自然調整，引發網友熱烈討論。

原PO表示，自己是指數市值型投資者，觀察中國市場目前的位置，認為相較台灣、日本、韓國及美國，似乎處於相對低基期，因此考慮透過00752參與中國市場。不過他也想到，如果未來中國市場真的崛起，VT本身也會隨市值變化提高中國市場比重，因此猶豫是否有必要額外配置中國市場。

這項問題也讓討論焦點落在「低基期是否等於值得投資」。部分網友認為，市場長期處於相對低檔可能有其原因，不能單純因為漲幅落後其他市場就判定具有投資價值；也有人認為，如果真的看好中國特定企業，與其投資整體市場，不如研究個股，另有網友提出滬深300、中證800等不同選擇。

對於原PO在00752與VT之間的選擇，不少網友較偏向維持全球市場配置，有人表示「VT讓他自己調比例就好」、「真的有繁榮他會慢慢調高」，也有人直言「建議你不要直接買，買VT這種就好」。不過也有不同聲音認為，看好中國市場就可以自行配置，甚至有持有中國市場ETF多年的網友分享自身經驗，提醒中國經濟表現與股市走勢未必同步。

更多網友則把焦點放在中國股市本身的制度、政策及市場風險，有人直言「不是股價低的就是好股票」，也有人認為投資前應先理解中國市場長期處於低基期的原因。面對是否趁低布局的問題，留言區並沒有形成一致答案，但多數討論都圍繞同一件事：看到市場位置相對低，並不代表未來一定會迎來補漲。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00752中信中國50 VT ETF

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