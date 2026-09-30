00406A配息率17％能維持？分析師揭高配息關鍵：20％資金靠「這策略」

市場高度關注主動中信台灣收益（00406A）能否持續維持17％左右高配息率。分析師陳唯泰對此表示，00406A確實有機會將高配息維持為常態，關鍵在於00406A與一般常見的高股息ETF在底層架構上有所不同。

陳唯泰指出，00406A在資產配置策略上，約有將近80%資金配置於現貨個股，其餘約20%左右則運用於選擇權賣方部位。

00406A採取選擇權賣方策略的核心好處在於收取權利金，只要00406A在市場運作中能持續且穩定地賺取權利金收入，00406A整體的配息表現就會相對獲得穩固支撐。

針對00406A的市場環境適應力，陳唯泰進一步分析，00406A這類涉及衍生性金融商品的策略，運作上最怕行情出現意料之外的暴漲或暴跌格局，其機制本質最適合在市場呈現盤整震盪時發揮操作效益。

面對00406A引發的市場關注，陳唯泰特別示警，這類受到投資人熱捧的熱門ETF，最擔心的風險在於次級市場出現大幅度溢價現象。

提醒投資人在評估切入00406A時，務必先行檢視00406A當下的折溢價幅度，審慎評估進場時機。

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