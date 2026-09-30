基金淨值700、800元算貴嗎？詹璇依破解迷思：淨值沒有天花板

財經主持人詹璇依日前在影音內容中點出投資人常見的盲點...

她觀察到，許多投資人面對一檔個股從500元飆漲至1000元翻倍時，依然敢大膽追價、急著進場上車；然而，當看見一檔基金淨值來到700元、800元甚至逼近1000元大關時，卻普遍產生「太貴」的心理門檻，反而望而怯步、不敢買進。

針對這項普遍的認知偏誤，詹璇依特別協助投資人破除迷思。她強調，基金淨值高並不代表其身價過於昂貴，因為基金的核心本質是一籃子的股票組合，同時反映了背後基金經理人、投研團隊的操盤能力，以及歷任經理人長期運作累積下來的成果。她提醒投資人務必記住一個關鍵事實：基金淨值並沒有天花板。

在評估基金時，詹璇依建議投資人應將關注焦點轉向兩大核心面向：

第一，必須檢視該檔基金持有一籃子股票的成分企業，是否具備持續成長的潛力 第二，應觀察其在中期、長期與短期等不同市場週期下，是否有能力每一次穿越多空循環，績效依然維持名列前茅的水準

詹璇依直言，投資人不應再抱持「基金淨值高等於貴」的刻板迷思。若挑選到體質優良的基金、堅實的研究團隊與優秀的操盤手，台股基金市場實屬真正高手過招的競技場；基金淨值在沒有天花板的條件下，更有機會持續創下新高。

她也提醒，若有意開始參與台股基金市場，首要的第一步就是完成基金帳戶的開戶手續。

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