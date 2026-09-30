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AI帶旺PCB！009828規模衝90.5億元 法人調升金居、台光電、台燿目標價

聯合新聞網／ 綜合報導
台股4萬點大關只能到此一遊？市場出現分歧看法。圖／聯合報系資料照片 余承翰
台股4萬點大關只能到此一遊？市場出現分歧看法。圖／聯合報系資料照片 余承翰

AI伺服器、高速交換器及ASIC伺服器持續升級，正帶動PCB供應鏈進入新一波規格升級循環。展望第四季，法人表示，高階銅箔製造門檻高，目前市場供給高度集中，以三井金屬為首，與金居合計掌握逾半數市占率，下游客戶多仰賴兩大供應商供貨。

即便兩間業者持續推進擴產計畫，但從設備建置、產能開出到客戶認證皆需時間，供應成長速度難以追上需求擴張的步伐。在AI相關應用持續帶動高階材料需求下，供需缺口有望進一步擴大，產業供不應求格局短期內仍難改變，而兼具技術領先與產能規模優勢的龍頭廠商有望成為主要受惠者。

國泰期貨針對金居、台光電台燿給予「買進」評等，並同步調升目標價，其中金居調升至600元、台光電調升至6,400元、台燿調升至1,975元。國泰期貨指出，隨著下一世代AI產品陸續導入，高階銅箔HVLP3／HVLP4需求自2026年下半年明顯加速成長。

然而新增產能仍受限於良率提升、客戶認證及產能轉換等因素，預期高階銅箔價格將由過去的成本轉嫁模式，逐步轉向供需失衡所帶動的稀缺性定價。第四季供應商議價能力仍具進一步提升空間，可望帶動營收與獲利成長，其中以金居受惠程度最為顯著。

此外，AI PCB受惠於NVIDIA GPU AI Server及各大雲端服務供應商（CSP）ASIC Server持續升級換代，帶動CCL材料規格朝高階化發展的趨勢不變。新世代產品普遍採用更高階的原物料，加上玻纖布、銅箔等關鍵原料價格持續上漲，有利CCL廠商延續漲價策略，因此市場持續看好台光電、台燿及聯茂等CCL廠商的後市表現。

整體而言，AI伺服器與高速交換器持續推升高階銅箔需求，在HVLP4供給吃緊及銅價維持高檔的背景下，PCB產業正由AI成長的受惠者，進一步升級為AI基礎建設的核心受益族群。投資人若看好PCB產業長線發展，可透過台灣唯一以PCB產業為主題的ETF，中信台日韓PCB（009828），參與AI帶動的PCB成長商機。

根據中國信託投信官網統計，截至9月29日，中信台日韓PCB（009828）基金規模已來到90.5億元，相較募集成立時的32.4億元，累計增加58.1億元，成長幅度達179%。在掛牌後短短一個多月即躋身百億規模關卡前夕，顯示市場資金持續湧入PCB產業相關投資主題，也反映投資人對AI帶動PCB、CCL及ABF載板需求成長的長線趨勢抱持高度信心。

中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫表示，AI基礎建設投資熱潮仍是推動PCB產業成長最重要的動能。隨著GPU伺服器、ASIC伺服器及1.6T高速交換器持續升級，高階CCL、銅箔等關鍵材料規格同步提升，將有助於相關供應鏈維持長期成長趨勢。

短期雖仍需留意銅價波動及終端市場需求變化，但在供給受限、需求持續擴張的產業環境下，PCB族群仍有望同時受惠於產品結構升級與報價調漲雙重利多，整體產業景氣展望維持正向。

法人調升PCB族群目標價

代碼個股目標價評等
8358金居600買進
2383台光電6,400買進
6274台燿1,975買進

資料來源：國泰期貨，2026/9/30

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB ETF 台燿 法人 目標價 台光電

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