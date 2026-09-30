台股回神上漲 金融股與高股息ETF穩盤反彈

台股29日回檔修正後，30日買盤迅速回流，在權值股回穩帶動下，金融股扮演關鍵撐盤要角，各主要金控股如富邦金、國泰金、中信金、台新新光金、永豐金、兆豐金等普遍走揚，持有較多金融成分股的人氣高股息ETF如國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）同步上漲。

觀察盤中金融類股表現，多檔金控全面回神。富邦金盤中走揚至152.5元；國泰金擺脫連三跌陰霾，盤中高點觸及112.5元、漲幅約0.9%。其他金控股如華南金漲逾1.6%表現亮眼，永豐金漲逾1%，台新新光金、凱基金、中信金、元大金、玉山金及兆豐金等亦維持紅盤震盪，整體金融族群走揚。

持有金融股較多的高股息ETF與金融股之間亦有相互拉抬的表現。在金融族群利多發酵與評價回升帶動下，高股息ETF如0056、00878、00919股價走高，也吸引追求穩定息收與逢低布局的買盤積極進場卡位。

法人表示，近期大盤在創高後雖伴隨技術面修正與獲利了結賣壓，但整體基本面動能未變。金融業今年受惠於資本市場多頭推升投資收益，加上財富管理手續費動能強勁，獲利基底扎實；下半年資本市場波動加劇，金融股仍兼具穩健的配息優勢。

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