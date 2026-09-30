快訊

Sony申請新專利！PS手把有望變付款工具 「感應」信用卡買遊戲

亞運／「柔道男神」楊勇緯登場！首戰寢技發威 Ippon勝晉級8強

台師大女足隊「抽血換學分」教練周台英涉挪用49.8萬元 詐欺等罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

台股回神上漲 金融股與高股息ETF穩盤反彈

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台股29日回檔修正後，30日買盤迅速回流，在權值股回穩帶動下，金融股扮演關鍵撐盤要角，各主要金控股如富邦金、國泰金、中信金、台新新光金、永豐金、兆豐金等普遍走揚，持有較多金融成分股的人氣高股息ETF如國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）同步上漲。

觀察盤中金融類股表現，多檔金控全面回神。富邦金盤中走揚至152.5元；國泰金擺脫連三跌陰霾，盤中高點觸及112.5元、漲幅約0.9%。其他金控股如華南金漲逾1.6%表現亮眼，永豐金漲逾1%，台新新光金、凱基金、中信金、元大金、玉山金及兆豐金等亦維持紅盤震盪，整體金融族群走揚。

持有金融股較多的高股息ETF與金融股之間亦有相互拉抬的表現。在金融族群利多發酵與評價回升帶動下，高股息ETF如0056、00878、00919股價走高，也吸引追求穩定息收與逢低布局的買盤積極進場卡位。

法人表示，近期大盤在創高後雖伴隨技術面修正與獲利了結賣壓，但整體基本面動能未變。金融業今年受惠於資本市場多頭推升投資收益，加上財富管理手續費動能強勁，獲利基底扎實；下半年資本市場波動加劇，金融股仍兼具穩健的配息優勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

金融股 台股 高股息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高股息族群 春風得意

高股息商品 買盤青睞

八檔台股ETF 逆勢上漲

高股息標的 買盤追捧

相關新聞

00406A規模飆增745％破548億！祭「年化16％」高配息 10/2最後買進日搶卡位

00406A規模達548億元，較成立增745%，採掩護性買權策略，年化16%高配息，10/2為最後買進日。

009831鎖定AI「五層蛋糕」！10元發行價…打包全球50檔AI龍頭與40％電力供應鏈

富蘭克林華美推009831，10月5日至8日募集，每股10元打包全球50檔AI與電力龍頭，電力供應鏈占40%。

009826成分股為何突然多1檔？日本Resonac分拆子公司 持股數增至1619檔

貝萊德世界股票ETF（009826）持股增至1619檔，因日本Resonac分拆子公司646A；該股上市後預期賣出，持股將回到1618檔。

00411A掛牌1個月漲7.05%跑贏大盤！7成押美股科技 阿格力揭3特色：經理人戰績亮眼

主動統一前沿科技ETF（00411A）掛牌約一月漲7.05%，持股上限放寬至20%，七成聚焦美股科技巨頭，經理人過往績效受關注。

0050每月定期定額3000元「分3次扣」有必要？投資新手嫌股數少 網一面倒給答案

投資新手每月3000元買0050，分3次扣款是否必要引熱議；網友多認為一次投入即可，也有人提醒留意手續費，長期持續更重要。

00878、0056、00919要換00406A？他想放大現金流繳房貸 網：配息非固定的

網友以00878、0056、00919配息繳房貸，考慮改投00406A放大現金流；留言提醒高配息不固定，勿急於全數轉換。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。