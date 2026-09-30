費半收紅帶動台股走揚 00411A奪盤中主動式ETF漲幅王

費城半導體指數收漲激勵30日台股加權指數開高，權值電子股走揚，同步帶動主動式ETF漲幅表現，其中，主動統一前沿科技（00411A）一度衝達10.61元漲幅2.71%，暫居盤中主動式ETF漲幅王寶座。

觀察早盤主動式ETF表現，40檔主動式ETF有35檔開出紅盤，股價漲幅前五名的依序為：00411A、主動元大AI新經濟（00990A）、主動統一全球創新（00988A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）。

進一步觀察，00411A為今年8月26日掛牌的主動式ETF，近一個月股價漲幅4.98%，居主動式國外股票型ETF漲幅冠軍，此外，外資也用鈔票支持00411A，近一個月外資買超00411A約8.8萬張，是近一個月上櫃市場中外資買超最多的一檔，反映外資資金持續關注由專業投研團隊主動選股與動態調整持股的主動式ETF。

展望後市，00411A經理人郭智偉表示，近期通膨變化除受油價波動影響，也反映經濟良性循環帶來的需求支撐，及AI投資擴大的成長動能。美國經濟仍維持正向成長，企業獲利維持雙位數成長；隨AI伺服器新品預計自第4季起逐步放量出貨，獲利預估仍有上修機會。

郭智偉指出，短線總體環境與市場情緒雖可能受消息面干擾，但企業基本面仍穩健，長期股市表現仍以獲利成長為主要依歸。後續將持續關注AI基礎建設、AI軟體、資產代幣化、自動駕駛、太空經濟與量子運算等投資機會。

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