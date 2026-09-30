00406A規模飆增745％破548億！祭「年化16％」高配息 10/2最後買進日搶卡位

隨著台股進入第四季，市場持續關注美國降息步調、AI產業資本支出與企業獲利表現，儘管短線指數波動加劇，但資金對兼顧收益與成長的投資策略需求明顯升溫。統計至9/29，中信主動台灣收益ETF（00406A）規模已達548億元，受益人數截至9月24日達182,915人，較成立時分別大幅成長745%與458%，展現市場資金持續流入的趨勢。

觀察主動式台股ETF市場，00406A目前已成為全台規模第四大的主動式ETF，同時也是台灣規模最大的掩護性買權（Covered Call）策略ETF，若放眼亞洲市場，其規模更已躋身亞洲同類型產品前五大，顯示台灣投資人對於兼顧配息與資本利得的投資需求日益提升。

市場人士分析，近年不少投資人面臨高利率環境下的投資選擇難題。部分資金原先配置於債券型商品，希望透過降息循環獲得資本利得，但隨著長天期美債價格表現不如預期，不少投資人開始重新檢視資產配置，並將目光轉向能夠創造穩定現金流的台股收益型ETF。

從投資策略來看，00406A主要透過持有台灣大型優質企業股票，同時搭配掩護性買權策略，在市場震盪期間透過權利金收入增加收益來源。一方面可參與台股企業獲利成長，另一方面也能藉由選擇權權利金創造現金流，因此受到追求收益型資金青睞。

展望第四季，市場普遍看好AI產業鏈仍是推升台股的重要動能。主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，隨著AI伺服器、ASIC伺服器、高速交換器及先進封裝需求持續成長，台積電、廣達、緯創、鴻海、台達電等AI供應鏈龍頭企業獲利展望仍具支撐，有助於台股維持中長期多頭格局。

不過，市場仍須留意美債殖利率維持高檔、美國總體經濟數據變化，以及企業財報公布後的獲利修正風險，預期第四季台股走勢將以震盪偏多格局為主。在指數漲多回檔、資金追求穩定收益的背景下，兼具股息收入、選擇權權利金收入及台股成長潛力的收益型ETF，仍可望成為資金布局的重要方向。

中國信託投信表示，AI仍是驅動台灣科技產業成長的核心趨勢，在企業獲利持續成長下，台股中長期基本面仍具支撐。而透過掩護性買權策略參與市場，不僅有機會掌握企業獲利成長，同時也能提高現金流的可預見性，對於重視收益與資產配置效率的投資人而言，是值得關注的投資工具。

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