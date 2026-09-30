009831鎖定AI「五層蛋糕」！10元發行價…打包全球50檔AI龍頭與40％電力供應鏈

隨著AI產業邁入「算力變現」與「電力需求爆發」的下半場，富蘭克林華美投信推出旗下最新力作「FT核心AI電力算力ETF（009831）」，宣布於10月5日至10月8日正式展開募集。主打每股新臺幣10元的親民發行價，最低只需新臺幣1萬元即可輕鬆申購，幫助小資族與小額投資人一鍵打包全球50檔涵蓋電力供應與算力變現的核心龍頭企業

過去三年，台股憑藉晶片與伺服器組裝代工搶占AI建置期紅利，但台股上市市值中「資訊服務與數位雲端」產業僅占約0.26%，導致國人投資部位多集中於毛利率較低且競爭激烈的硬體端。

富蘭克林華美投信表示，黃仁勳曾將AI產業比喻為「五層蛋糕」，從最底層的能源電力、晶片、基礎設施，到頂層的模型與軟體應用。

009831追蹤「Solactive核心AI電力算力科技指數」，獨創固定配置比例：

電力供應鏈40%、硬體20%、軟體20%與應用20%，一次解決台股缺乏軟體變現與海外公用事業基建的投資痛點

009831基金經理人江明鴻指出，AI下半場的勝負關鍵在於「算力能否轉化為營收」，以及「是否有足夠電力支撐算力運作」。

009831聚焦美、加、港、日等已開發市場，並排除中國掛牌公司。成分股涵蓋微軟、Alphabet、輝達、博通、特斯拉，以及電力設備與公用事業巨頭如伊頓、卡梅科、中電控股與關西電力等50檔個股，且單一持股上限為10%，能大幅降低單一持股波動風險。

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