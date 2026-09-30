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009826成分股為何突然多1檔？日本Resonac分拆子公司 持股數增至1619檔
＊原文發文時間為9月29日
貝萊德世界股票（009826）之前被換掉的成分股都移出列表後，目前成分股（持股+ETF）是1619，比之前算的的1618多一支，主要是因為日本的Resonac Holdings把其中的子公司克拉薩斯化學 646A分拆出來，ETF自動獲得該股票。
646A今天剛上市，不過新上市應該還不是指數成分股，所以可預期會賣掉恢復1618。
分拆股票或其他原因自動獲得特定股票，在指數ETF是常見的現象，但今天這個的狀況是分拆上市，所以很容易就可以賣掉。
有些ETF有時會因此留下一些賣不掉的股票（有的可能是特別股），就有可能會變成持有比成分股還多的股票。
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