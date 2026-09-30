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00411A掛牌1個月漲7.05%跑贏大盤！7成押美股科技 阿格力揭3特色：經理人戰績亮眼

聯合新聞網／ 阿格力
主動統一前沿科技（00411A）8月26日掛牌後約一個月上漲7.05%，同期發行量加權股價報酬指數上漲4.11%；其投資組合逾7成布局美股，並聚焦AI晶片、能源、軟體及資安等科技題材。中央社
主動統一前沿科技（00411A）8月26日掛牌後約一個月上漲7.05%，同期發行量加權股價報酬指數上漲4.11%；其投資組合逾7成布局美股，並聚焦AI晶片、能源、軟體及資安等科技題材。中央社

最近研究ETF又發現有趣的一檔，那就是主動統一前沿科技（00411A），原因是最近很多檔上半年表現很好的全球型的主動式ETF，在進入第三季的表現都還要加油，七月那一波美股的波動很劇烈，但這一檔績效在8/26掛牌約一個月來上漲7.05％，同期大盤的發行量加權股價報酬指數是上漲4.11%。

要知道最近台股是在挑戰高點，但美股科技股如費城半導體指數離前高都還有段距離，也代表經理人確實有兩把刷子。

為什麼去研究全球型的主動式ETF呢？因為台股已經再次要挑戰高點，不可能費半指數還一直睡，只是蠻意外00411A比其它同類主動式ETF的同期表現更好。

研究了一下發現有三個特點是值得追蹤的：

1.持股上限放寬

第一大持股上限可達20%，通常是只有10％，這樣好處是在主動式ETF上能讓經理人操作更有彈性，不會因為上限問題而買不滿想買的部分。

那為什麼這檔有這個機制，查了一下是因為統一投信因為有投信躍進計劃的優惠，簡單來說就是過去的資產管理成績有受到主管機關的認可。在AI時代大者恆大的狀態下，又是屬於主動式ETF，我個人是覺得這樣比較好。

2.重押美股巨頭

看了一下持股，主要有七成集中在美股科技，我想這也非常合理，因為AI相關巨頭目前不管是Bloom energy、輝達、流明光學、PLTR還有Crowdstrike，都是在美股且AI應用從晶片、能源、軟體到資安的重要公司，對於台股投資人來說，透過這類主動式ETF可以互補到台股主要為AI硬體零組件為主的AI部位。

像Bloom energy的固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，不需要透過傳統電網，可以直接在數據中心旁邊進行「在地發電」。它能以天然氣或氫氣透過電化學反應直接發電，建置速度遠快於傳統電網，成為各大科技巨頭（如微軟、亞馬遜等雲端服務商）爭相尋求的解方。

所以光今年就上漲約200％，台股就沒有這種AI相關電力的好公司。

3.經理人戰績亮眼

主動式ETF最重要的是一定要查經理人過去成績，我查了MoneyDJ上的統計，郭智偉先生操作的「統一全球科技新基金」在2017/8/11迄今繳出了784.6％，同期台股是364.9％。

然後學歷是成大機械，台大國企所，也待過鴻海，所以所學跟工作經歷都有相關，這其實也是主動式ETF要看的眉角。

當然未來績效怎麼樣還要繼續觀察下去，不過因為台美日股配置是我這一年來一直在講的，00411A就屬於這類，70％以上是美股，台股跟日股加起來也有20幾％。

成分股大概30檔我覺得是剛好，比較能集中精力去管理，也夠涵蓋各AI應用的巨頭了，先建倉一點試單看看。

◎本文獲 阿格力 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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阿格力

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