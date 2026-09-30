00415A主動群益核心50 開募、每股發行價10元 鎖定三大選股方向

主動式台股ETF再添新兵，群益投信發行的「00415A主動群益核心50」9月30日至10月2日募集，每股發行價格10元，為新一代主動式市值型台股ETF，透過主動選股布局台股各產業核心，並適時汰弱留強，以精選權值股、掌握千金股及卡位潛力股三大選股策略打造新護國群山。

ETF理財專家表示，AI浪潮席捲全球，帶領科技產業與日常生活邁入新紀元，隨著AI應用加速從雲端虛擬轉向實體應用，台灣因擁有完整的AI產業供應鏈，不僅相關企業業績因而進補，也成為市場資金青睞焦點，進而推動台股大盤屢創新高、市值大幅攀升，透過市值型投資策略便得以共享台股成長果實。

ETF理財專家指出，為求能更即時靈活的掌握台股脈動、創造超額報酬，00415A主動群益核心50進一步將主動選股與市值投資結合，以三大選股策略選出台股護國群山新50強，協助投資人既享大型龍頭股的底氣，也能把握重點趨勢/題材股的成長行情。

專家進一步指出，00415A的第一大選股策略為精選權值股，即排除大市值虛胖股，只選出獲利能力與成長性俱佳的市值龍頭股，為投組厚植核心底氣；第二大策略為掌握千金股，尤其是在AI強勢發展下，股價與獲利皆展現爆發力的(準)千金股，進一步鞏固投組上漲動能；第三大策略為提前卡位潛力股，除了AI科技股，非科技股如：生技醫療在市場需求和競爭優勢加持下，商機前景可期，透過投研團隊篩選判斷與提前鎖定布局，有助強化投組追漲潛力。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌指出，台灣出口動能強勁、內需亦穩健，加上長期來看，AI成長趨勢明確，尤其隨AI應用深化推升算力需求，全球主要雲端服務商加速AI基礎建設，皆有助台廠獲利延續，並可望續獲資金青睞。惟在資金輪動腳步快速下，類股表現自過去全面齊漲轉為輪動加速、個股分化，因此也更加講求主動選股、汰弱留強，以更即時掌握AI多元商機。次產業方面，包括晶圓代工、PCB/CCL、封測、電源供應器等值得留意。

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