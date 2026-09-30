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近兩周六檔非投等債ETF買氣增 00989B規模、單位數獨占鰲頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
六檔近二周規模及單數位雙增的非投等債ETF。資料來源：CMoney
六檔近二周規模及單數位雙增的非投等債ETF。資料來源：CMoney

全球股市在美伊衝突持續、國際油價飆高、美國聯準會（Fed）升息等變數衝擊下，呈現大幅震盪格局，非投等債ETF成避風港，近二周計有六檔非投等債ETF規模及單位數呈現雙雙揚升的榮景。其中，台新美國非投等債（00989B）近二周規模及單位數皆大增逾二位數，獨占鰲頭。

台新投信表示，在Fed升息、美債殖利率維持在高檔的環境下，全球資金傾向回流美元資產，支撐美國債券的價格表現，美國非投等債ETF具「較短的存續期間」與「較高的票息收益」兩大核心防禦優勢，建議優先布局。

00989B經理人簡大為表示，Fed 9月如預期升息1碼，目前通膨與反通膨力量持續拉鋸，但受到能源價格及物價黏著度影響，整體通膨風險仍偏向上行，Fed未來可能採取「漸進式」升息，而非僅止於單次升息。除了Fed之外，投資人亦需留意日本央行政策動向。

市場普遍預期BOJ可能升息1碼至1.25%，並透過會後聲明釋出後續政策正常化訊號，以因應持續的物價壓力及日圓走弱風險。主要央行政策方向若進一步轉趨緊縮，全球債券市場短期仍可能面臨殖利率高檔震盪。

簡大為指出，在高殖利率環境下，美國非投資等級債券的配置價值反而逐漸浮現。相較長天期公債，美國非投等債具有較高票息及較低利率敏感度的特性，較高的利息收入有機會在一定程度上抵銷殖利率上行所造成的價格波動。

尤其在利率走勢仍具不確定性的環境下，若選擇短存續期間的美國非投等債券或ETF，可望降低利率震盪對資產價格的影響，並兼具「短存續期間、較高票息、產業與信用分散，以及相對較佳信用品質」等優勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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