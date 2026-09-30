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0050每月定期定額3000元「分3次扣」有必要？投資新手嫌股數少 網一面倒給答案

聯合新聞網／ 綜合報導
一名投資新手每月投入3000元定期定額0050，目前拆成3次、每次1000元扣款，因買到股數不多而考慮改為一次投入，引發網友討論。記者林伯東／攝影
一名投資新手每月投入3000元定期定額0050，目前拆成3次、每次1000元扣款，因買到股數不多而考慮改為一次投入，引發網友討論。記者林伯東／攝影

ETF定期定額是不少小資族進入股市的方式，不過每月資金有限時，究竟該一次投入還是拆成多次扣款？一名網友在Dcard理財板發文表示，自己從今年8月開始定期定額買進元大台灣50（0050），目前每月固定投入3000元，但選擇分成3次扣款，每次投入1000元。

原PO表示，由於0050股價不低，每次只有1000元能買到的股數相當有限，因此開始思考是否有必要把3000元拆成3次投入，詢問有經驗的投資人，究竟改成每月一次扣3000元比較好，還是繼續維持每月3次、每次1000元的方式。

文章曝光後，不少網友認為，以每月3000元的投資金額來看，其實沒有太大必要刻意拆成3次，有人直言「每月只有三千，還大費周章分三次投入嗎」、「一萬以下都一次扣」，也有網友認為，每個月固定投入一次，本身就已經具有分散進場時間的效果。

不過也有人提出不同看法，認為如果定期定額沒有額外手續費負擔，拆成3次並非完全沒有意義，可以讓每月買進價格更分散，遇到市場短期波動時，心理壓力也可能比一次投入3000元來得小；另有網友提醒，實際扣款方式仍可以留意交易手續費成本，再決定是否需要拆單。

但留言中也有人認為，如果投資時間拉長至5年、10年甚至20年，每月3000元究竟拆成一次還是三次，影響可能相對有限，真正重要的反而是能否長期持續投入。也有網友分享，自己過去曾從每月2000元開始投資，認為與其因為金額不高而遲遲不開始，不如先建立固定投入的習慣。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 定期定額

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